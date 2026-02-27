TPS en riesgo: Trump pide a la Corte Suprema levantar el bloqueo y terminar la protección para estos migrantes en EE.UU.
Luego de que tribunales menores dejaran sin efecto la medida, el gobierno apeló ante la máxima autoridad judicial de Estados Unidos
- 4 minutos de lectura'
La administración de Donald Trump busca eliminar una protección clave que durante más de una década permitió a miles de migrantes permanecer legalmente en el país norteamericano sin temor a la deportación. El pedido a la Corte Suprema abre un escenario de incertidumbre para miles de familias y podría redefinir el alcance del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en los próximos meses.
El pedido urgente de Trump ante la Corte Suprema: fin del TPS para 6000 sirios
Según informó Reuters, la administración de Donald Trump solicitó formalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga de manera urgente para permitir la finalización del TPS otorgado a aproximadamente 6000 ciudadanos sirios que actualmente residen en territorio estadounidense. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó el recurso con el objetivo de revertir una decisión judicial emitida en noviembre que bloqueó la cancelación del programa mientras continúa el litigio en tribunales inferiores.
El gobierno federal pidió específicamente que los jueces levanten la orden emitida por una corte federal que impide avanzar con la eliminación de esta protección migratoria. Para la Casa Blanca, la continuidad del TPS representa un obstáculo dentro de su estrategia más amplia destinada a endurecer las políticas migratorias y avanzar con deportaciones de extranjeros que, según sostiene la administración, ya no califican para este tipo de resguardo humanitario.
Se trata de la tercera ocasión en la que el gobierno recurre al máximo tribunal del país norteamericano en disputas vinculadas con la cancelación del beneficio migratorio. En precedentes recientes, la Corte Suprema ya permitió avanzar con la revocación de protecciones similares otorgadas a cientos de miles de migrantes venezolanos, lo que refuerza las expectativas del Ejecutivo de obtener un fallo favorable.
El origen de la protección para los sirios en Estados Unidos
El TPS para ciudadanos sirios fue implementado inicialmente en 2012 durante la presidencia de Barack Obama, luego de que Siria quedara inmersa en una guerra civil. La medida respondió a lo que el gobierno estadounidense describió entonces como “condiciones extraordinarias y temporales” derivadas de la represión del régimen encabezado por Bashar al-Assad.
Según detalló The New York Times, aunque el programa fue concebido como una solución temporal, las sucesivas administraciones —incluida la primera presidencia de Trump— extendieron reiteradamente la protección debido a la persistencia de la inestabilidad en el país de Medio Oriente. La caída del gobierno de Assad en diciembre de 2024 reavivó el debate sobre si aún existen riesgos suficientes para justificar la continuidad del beneficio migratorio.
La batalla judicial por el TPS de los ciudadanos de Siria
El intento de cancelación del TPS derivó rápidamente en demandas judiciales impulsadas por migrantes sirios y organizaciones defensoras de refugiados. En noviembre de 2025, la jueza federal Katherine Polk Failla, con sede en Manhattan, bloqueó indefinidamente la decisión gubernamental al considerar que la medida podía haber estado influenciada por factores políticos más que por evaluaciones objetivas sobre el interés nacional.
Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito rechazó suspender esa orden judicial, lo que hizo que se mantenga vigente la protección mientras continúa el proceso legal. Frente a ese escenario, el DOJ argumentó ante la Corte Suprema que los tribunales inferiores ignoran precedentes recientes del propio máximo tribunal relacionados con el TPS venezolano.
En su presentación, el gobierno sostuvo que la negativa de las cortes menores representa un “persistente desacato” a decisiones previas de la Corte Suprema y pidió que el tribunal no solo levante el bloqueo actual, sino que también analice el caso de fondo para establecer lineamientos definitivos que orienten futuras disputas similares.
