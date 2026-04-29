Día clave para el TPS en EE.UU. hoy, en vivo: por qué la decisión de la Corte Suprema también impacta a venezolanos y salvadoreños

La Corte Suprema de Estados Unidos analiza este miércoles el intento de la administración de Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cientos de miles de haitianos y miles de sirios que viven legalmente en EE.UU. La resolución podría marcar el rumbo de litigios similares que involucran a venezolanos, salvadoreños y ciudadanos de otras naciones.

Qué puede decidir la Corte Suprema sobre el TPS de haitianos y sirios en EE.UU.

Según informó NBC News, la administración busca revocar el TPS de aproximadamente 350 mil haitianos y 6000 sirios. De concretarse, esas personas perderían su estatus legal y quedarían expuestas a procesos de deportación, aunque aún podrían buscar otras vías legales para permanecer en EE.UU., como solicitudes de asilo.

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El programa de TPS existe desde 1990 y fue creado para brindar alivio humanitario temporal a personas provenientes de países afectados por conflictos armados, catástrofes naturales u otras condiciones extraordinarias.

Quienes reciben este beneficio pueden residir legalmente en Estados Unidos y solicitar autorización de trabajo por períodos de hasta 18 meses, renovables.

En el caso de Haití, el acceso al TPS comenzó después del devastador terremoto de 2010, que dejó más de 300 mil muertos y agravó una crisis estructural que todavía persiste.

Siria, por su parte, fue incorporada en 2012 en medio de la guerra civil que se desarrolló bajo el régimen de Bashar al-Assad, quien dejó el poder en 2024.

Sin embargo, la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, concluyó que ambos países ya no cumplían con las condiciones necesarias para mantener esa protección. Según su argumento, tanto Haití como Siria mostraban mejoras suficientes como para justificar el fin del beneficio migratorio.

Por qué venezolanos y salvadoreños siguen de cerca el caso del TPS en la Corte Suprema

Aunque la audiencia de este miércoles se concentra en haitianos y sirios, el fallo tendrá efectos mucho más amplios. NBC News recordó que la administración Trump también intentó revocar el TPS para personas de El Salvador, Honduras, Nepal y Afganistán, además de otros países con litigios pendientes como Somalia, Myanmar y Etiopía.

Creado en 1990, el TPS permite a extranjeros de países en crisis trabajar y residir legalmente en EE. UU. por periodos renovables de 18 meses Freepik / AP

El antecedente más importante involucra a Venezuela. El año pasado, la Corte Suprema permitió en dos decisiones separadas que el gobierno avanzara con la revocación del mismo tipo de protección para unos 600 mil ciudadanos de ese país sudamericano que residen en Estados Unidos.

La Casa Blanca sostiene que esas decisiones ya establecieron un precedente y que los tribunales inferiores debieron aplicarlo también en los casos de haitianos y sirios. Por eso, la resolución actual podría consolidar esa doctrina y facilitar nuevas cancelaciones.

También los salvadoreños siguen con atención el proceso. El Salvador es uno de los países históricamente más vinculados al TPS y cualquier interpretación restrictiva de la Corte podría influir directamente sobre futuros intentos de cancelación o reinstalación de ese beneficio.

Cuántos migrantes podrían perder protección si la Corte avala eliminar el TPS

Hasta marzo de 2025, alrededor de 1,3 millones de personas provenientes de 17 países estaban amparadas por el TPS, de acuerdo con datos citados por NBC News del National Immigration Forum.

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Incluso la Cámara de Representantes tomó distancia recientemente de Trump y votó para restablecer el TPS para haitianos, con apoyo de algunos republicanos junto a los demócratas. Sin embargo, el Senado todavía no avanzó y la Casa Blanca ya anticipó que vetaría cualquier legislación en ese sentido.

Por eso, toda la atención está puesta ahora en la Corte Suprema. Su decisión no solo definirá el destino inmediato de haitianos y sirios, sino también el alcance futuro de una herramienta migratoria que durante más de tres décadas funcionó como refugio legal para quienes escapaban de crisis extremas.