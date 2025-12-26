Adiós al TPS en 2026: el listado de migrantes que perderían su estatus en EE.UU.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) proporciona un beneficio migratorio por un tiempo determinado a los nacionales elegibles de ciertos estados extranjeros designados. Bajo la Administración Trump se han cancelado poco más de una decena, pero algunos le dirán adiós en 2026.

TPS: cómo funciona la designación al estatus en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) puede designar a un país para el TPS debido a condiciones en la nación que impidan temporalmente el regreso seguro de sus ciudadanos, debido a condiciones como:

Conflicto armado en curso (una guerra civil).

Un desastre ambiental (un terremoto o un huracán) o una epidemia.

Otras condiciones extraordinarias y temporales.

El secretario de Seguridad Nacional, tras consultar con las agencias pertinentes del gobierno de Estados Unidos, está autorizado a designar a un estado extranjero al TPS Carolyn Kaster - AP

El Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) explica que se puede otorgar por seis meses, un año o 18 meses y el gobierno puede determinar una extensión por un periodo similar y cuantas veces desee.

Al menos 60 días antes del vencimiento de la designación o extensión, el DHS, después de consultar con las agencias gubernamentales correspondientes de EE.UU., debe revisar las condiciones en el país designado para determinar si las condiciones continúan en cumplimiento.

Los migrantes que pierden el estatus para 2026

National TPS Alliance indica que el programa TPS está bajo ataque de la Administración Trump, que con las últimas cancelaciones “ha dejado clara su intención de revocar las protecciones”, independientemente de si es seguro para los beneficiarios regresar a países en guerra y otros desastres.

La Alianza Nacional TPS está formada y dirigida por beneficiarios del TPS de todo Estados Unidos Facebook TPS Alliance / Alianza TPS

A diciembre de 2025, este es el listado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) de migrantes que perderán el TPS para el próximo año:

Birmania (Myanmar): 26 de enero de 2026

(Myanmar): 26 de enero de 2026 El Salvador : 9 de septiembre de 2026

: 9 de septiembre de 2026 Etiopía : 13 de febrero de 2026

: 13 de febrero de 2026 Haití : 3 de febrero de 2026

: 3 de febrero de 2026 Líbano : 27 de mayo de 2026

: 27 de mayo de 2026 Somalia : 17 de marzo de 2026

: 17 de marzo de 2026 Sudán del Sur : 5 de enero de 2026

: 5 de enero de 2026 Sudán : 19 de octubre de 2026

: 19 de octubre de 2026 Ucrania : 19 de octubre de 2026

: 19 de octubre de 2026 Yemen: 3 de marzo de 2026

Venezuela: la ASAP si se solicitó inicialmente el TPS bajo la designación de 2021, fue válido hasta el 7 de noviembre de 2025. Mientras que para los beneficiarios de la designación de 2023, también ha finalizado, pero hay algunas excepciones:

Para quien solicitó volver a registrarse y recibió un aviso de aprobación o un permiso de trabajo basado en TPS entre el 17 de enero de 2025 y el 5 de febrero de 2025, su TPS seguirá siendo válido hasta el 2 de octubre de 2026.

Qué dice el gobierno estadounidense sobre el TPS

Recientemente, el Uscis hizo un recuento de las medidas tomadas bajo el actual gobierno estatal, y señaló en un comunicado que el TPS “siempre tuvo como propósito ser temporal, y la agencia está poniendo fin a su explotación y abuso al garantizar que solo se otorgue según lo previsto por el Congreso”.

Hasta el momento, la Administración Trump ha anunciado la terminación del TPS para más de diez países Archivo

Además, indican que la secretaria del DHS, Kristi Noem, fue la encargada de poner fin al TPS para:

Afganistán

Birmania

Camerún

Etiopía

Haití

Honduras

Nepal

Nicaragua

Sudán del Sur

Siria

Venezuela

El Uscis añadió que hace un llamado a los extranjeros cuyo permiso de permanencia temporal o TPS fue cancelado a que utilicen la aplicación CBP Home de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) para informar su salida de Estados Unidos e inicien el proceso de autodeportación.