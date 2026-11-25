Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado por error a una megacárcel de El Salvador en marzo de 2025, salió de EE.UU. el martes 24 de noviembre en un vuelo comercial a Madrid, en el marco de un acuerdo negociado con las autoridades federales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) lo describió como una autodeportación en cumplimiento de una orden de remoción, mientras que su defensa y el senador demócrata Chris Van Hollen afirman que viajó a un país de su elección. Los términos del acuerdo no fueron divulgados.

Qué dicen el DHS y la defensa sobre las condiciones de la salida

El DHS sostuvo en X que Ábrego García se fue en cumplimiento de una orden de remoción , pagó su propio vuelo, no recibió incentivos y no podrá regresar.

, pagó su propio vuelo, no recibió incentivos y no podrá regresar. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, afirmó que se fue libre a un destino elegido por él y que el Gobierno había buscado enviarlo “encadenado en un vuelo del ICE Air a Liberia”.

Kilmar Ábrego García en el tribunal en Nashville, Tennessee, el 26 de febrero del 2026 George Walker IV - AP

En el plano judicial, un funcionario confirmó a NBC News que un juez federal de Maryland le ordenó irse antes del martes , aunque el expediente no mostraba esa orden esa noche.

, aunque el expediente no mostraba esa orden esa noche. CBS News informó que la jueza Paula Xinis, que preside su causa civil, dictó el viernes 20 de noviembre una orden que sigue sellada.

Cómo pasó de una deportación por error a negociar su salida

En 2019, un juez de inmigración prohibió su deportación a El Salvador por el riesgo de persecución de una pandilla. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo envió allí en marzo de 2025 y después admitió en documentos judiciales un “error administrativo”.

Xinis ordenó su regreso en abril de 2025 y la Corte Suprema dispuso que el Gobierno debía facilitar su liberación.

El salvadoreño Kilmar Ábrego García y su esposa, en el centro, se toman de la mano mientras un grupo de personas se manifiesta en su apoyo durante una conferencia de prensa frente al tribunal federal, luego de una audiencia en su caso, el martes 12 de mayo de 2026 en Greenbelt, Maryland Michael Kunzelman - AP

Volvió en junio de 2025, con una acusación federal por tráfico de personas en Tennessee. En mayo de 2026, el juez Waverly Crenshaw desestimó el caso al concluir que el Gobierno no refutó la presunción de persecución penal vengativa, aunque no halló pruebas suficientes de una intención vengativa real.

Tras la desestimación, el DHS intentó deportarlo a Liberia. Ábrego García pidió Costa Rica, que había aceptado recibirlo, pero Todd Lyons, entonces director interino del ICE, sostuvo en un memorando de marzo de 2026 que esa opción sería perjudicial para EE.UU.

Qué implica la salida para su regreso a EE.UU. y para el caso penal

Sandoval-Moshenberg dijo que la salida es temporal y que Ábrego García tiene vías para volver, aunque no las espera bajo esta administración. Su defensa espera que la próxima priorice reunirlo con su esposa estadounidense y su hijo en Maryland.

La ley migratoria establece una inhabilitación de 10 años para quien sale de EE.UU. mientras una orden de remoción sigue vigente, de acuerdo con el manual de asuntos exteriores del Departamento de Estado, que prevé una excepción: el permiso para volver a solicitar la admisión.

Que esa regla alcance a Ábrego García depende de si su salida se considera el cumplimiento de una orden de remoción, como sostiene el DHS, y de los términos del acuerdo, que no son públicos.

En octubre 2025 el gobierno de EE.UU. confirmó que Ábrego García sería deportado X/@DHSgov

Abrego aterrizó en Madrid el miércoles por la mañana. The New York Times informó, a través de su abogado, que planea llegar finalmente a México.

La apelación del Departamento de Justicia contra la desestimación de la causa penal tiene argumentos orales previstos para febrero ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito.