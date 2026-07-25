Adiós ciudadanía para una migrante cubana por el robo a un casino: “Generaron cupones de créditos falsos”

Milagros Acosta, una migrante cubana, solicitó la naturalización el 15 de agosto de 2015 y la obtuvo tres meses después. No obstante, en 2019 fue acusada de lavado de dinero tras robar miles de dólares a un casino junto a su esposo. A raíz de estos hechos, la administración Trump solicitó la revocación.

Qué se sabe del caso de Milagros Acosta que involucra a un casino en Miami

Según la demanda local informada por Telemundo, Acosta conspiró con su esposo, Johander Jorrin Melhen, para lavar dinero proveniente de un fraude informático.

Johander Jorrin Melhen, esposo de Milagros Acosta, trabajaba en un casino y, junto con otras personas, generó vales de créditos falsos en máquinas de juegos Magnific

Melhen trabajaba en el casino Miccosukee Resort & Gaming y, junto con otros empleados, generó vales de créditos falsos y malversó hasta US$5.3 millones.

“Jorrin y sus cómplices hicieron que las máquinas tragamonedas generaran cupones de crédito falsos y fraudulentos, que luego presentaron al casino a cambio de dinero en efectivo", citó el escrito judicial.

El rol de Milagros Acosta en la estafa

La migrante cubana se encargaba de abrir cuentas bancarias en JPMorgan Chase y Bank of America para depositar el efectivo que su esposo traía del casino.

El matrimonio lavó hasta US$147.970 con los créditos falsos del casino y compraron tanto inmuebles como vehículos Freepik

Para evitar los requisitos de reporte financiero de la ley federal y nacional, Acosta estructuró los depósitos de forma tal que no excedieran los US$10.000 en la misma cuenta el mismo día.

“El acusado [Milagros Acosta] abrió estas cuentas con el propósito de blanquear el dinero en efectivo procedente del fraude informático que Jorrin traía a casa del Casino Miccosukee. Entre 2011 y 2014, el acusado depositó al menos US$39.863 en efectivo en una cuenta y US$16.830 en la otra”.

Este esquema se efectuó desde 2011 hasta octubre de 2018 y el dinero lavado (al menos US$147.970) se utilizó para comprar una vivienda en Miami, tres vehículos y planes de prepago universitario para sus hijos.

La ciudadanía americana y el descubrimiento del fraude por parte de las autoridades

En medio de las estafas, Acosta solicitó la naturalización el 15 de agosto de 2015 y tres meses después se convirtió en ciudadana estadounidense. Tanto en la solicitud escrita (Formulario N-400) como en la entrevista bajo juramento, rechazó haber cometido algún tipo de delito.

Milagros Acosta obtuvo la ciudadanía americana tres meses después de solicitarla Magnific

“En su solicitud de naturalización, que firmó bajo pena de perjurio, la acusada marcó ‘No’ en respuesta a la pregunta 22 de la Parte 11, que decía: ‘¿Ha cometido, ayudado a cometer o intentado cometer algún delito o infracción por el que no haya sido arrestada?", describieron las autoridades.

El 16 de julio de 2019, las autoridades emitieron una acusación formal en su contra por conspiración para cometer lavado de dinero. El 30 de enero de 2020 se declaró culpable de los cargos y firmó una “Declaración de Hechos Estipulada” en la que admitió haber ayudado a lavar al menos US$147.970 a sabiendas de que el dinero era robado del casino.

Pedido de las autoridades por la ciudadanía estadounidense

Tras declararse culpable, fue sentenciada a seis meses de prisión, seguidos de 36 meses de libertad supervisada. Asimismo, se le ordenó pagar los US$147.970 en restitución.

En ese contexto, la administración Trump solicitó al tribunal del Distrito Sur de Florida que le revocaran la naturalización a Acosta y que en un plazo de diez días entregue a las autoridades pertinentes pruebas de su ciudadanía, como su pasaporte.

Por ahora no aparece un defensor asignado para la demanda en su contra, según consignó el reportaje de Telemundo.