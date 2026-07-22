Adiós ciudadanía: el caso de fraude que provocaría el retiro de la nacionalidad de un cubano en EE.UU.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer el caso del cubano Yoskmaikel Rodríguez Pérez, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018, pero podría perderla por cometer un fraude al sector salud. El hombre, que operaba una clínica en Florida, podría quedar sujeto a un proceso de deportación.

Un cubano naturalizado defraudó a Medicare y podría perder la ciudadanía estadounidense

Mediante un comunicado, el DOJ informó que Rodríguez Pérez, de 45 años, se convirtió en residente permanente legal en 2004 y 14 años después se naturalizó como estadounidense. Sin embargo, antes de obtener la ciudadanía, operó una clínica a través de la cual presentó reclamaciones falsas y fraudulentas a Medicare.

El DOJ descubrió que el ciudadano naturalizado presentó reclamaciones falsas a Medicare por un monto superior a US$886.694 Imagen generada con Inteligencia Artificial

De acuerdo con la investigación, el cubano cometió un fraude por un monto superior a US$886.694. Luego, ocultó su conducta delictiva durante todo su proceso de naturalización y prestó falso testimonio bajo juramento ante un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Cuando sus operaciones fueron descubiertas, Rodríguez Pérez se declaró culpable y fue condenado por conspiración para cometer fraude en el sector salud, además de fraude electrónico. En ese contexto, el 18 de junio las autoridades estadounidenses presentaron una demanda de desnaturalización basada en cuatro cargos.

La demanda se presentó en el distrito sur de Florida y alega que el hombre obtuvo ilegalmente su ciudadanía porque carecía del buen carácter moral requerido para convertirse en ciudadano estadounidense. Además de ocultar hechos relevantes y brindar declaraciones falsas, el DOJ lo acusa de vileza moral, actos ilícitos y falso testimonio bajo juramento.

Si se le revoca la ciudadanía, el cubano podría ser deportado. El DOJ aseguró en el comunicado que el caso es una muestra más de que el gobierno de Donald Trump impulsa el mayor avance de desnaturalización de la historia.

Otros naturalizados enfrentan procesos judiciales y podrían perder la ciudadanía

Además del cubano Yoskmaikel Rodríguez Pérez, el DOJ dio a conocer que el proceso para revocar la ciudadanía estadounidense también implica a otras nueve personas.

Las demandas fueron presentadas en distintos tribunales de distrito de EE.UU. Todas las denuncias se presentaron en los últimos 30 días.

En qué casos EE.UU. puede revocar la ciudadanía americana

El DOJ recordó que, de acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la ciudadanía de un estadounidense naturalizado puede ser revocada y su certificado de naturalización cancelado si se descubre que se obtuvo ilegalmente o se ocultó un hecho relevante mediante una declaración falsa intencional.

La ciudadanía estadounidense puede ser revocado en distintas situaciones Fotomontaje generado con IA

En el caso específico de las personas que están en juicio, se determinó que carecían de la buena conducta moral exigida por la ley y consiguieron su ciudadanía a través de declaraciones falsas y ocultación de delitos.