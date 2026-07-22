Es colombiana, solicitó la ciudadanía estadounidense y ahora está a punto de perderla: qué ocultaba

La administración Trump busca revocar la ciudadanía estadounidense de la colombiana Andrea Marroquín tras ser acusada de “lavado de dinero”. En la demanda, las autoridades sostuvieron que no cumplía con el requisito legal de “buen carácter moral”.

Qué se sabe del caso de Andrea Marroquín, la colombiana que está por perder la ciudadanía

De acuerdo con la demanda local, previo a la naturalización de Marroquín, la colombiana participó de una conspiración para obtener préstamos hipotecarios de forma fraudulenta mediante “compradores ficticios”.

Las autoridades federales acusaron a Marroquín de cuatro casos específicos

A través de estos fraudes, participó en lavados de dinero que involucraron transacciones de entre US$550 mil y US$1.5 millones .

. Estas actividades causaron pérdidas a instituciones financieras aseguradas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos ( FDIC , por sus siglas en inglés) de hasta US$565 mil.

aseguradas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos ( , por sus siglas en inglés) de hasta “Ella obtuvo su naturalización ilegalmente. Cuando la acusada solicitó la residencia permanente, ocultó su actividad delictiva”, citó el escrito legal sobre las actividades delictivas.

Qué ocultaba Andrea Marroquín durante su proceso de naturalización

Marroquín solicitó su ciudadanía estadounidense en 2001. Durante el trámite, ocultó que estaba casada de manera simultánea con dos personas: Jorge Figueroa (de ciudadanía colombiana) y Luis Reyes (ciudadano estadounidense).

Andrea Marroquín ocultó que estaba casada con dos personas al mismo tiempo al solicitar la ciudadanía estadounidense Generada por IA de Freepik - Generada por IA de Freepik

De igual modo, omitió la existencia de su hijo nacido en Estados Unidos, cuyo padre era su esposo colombiano, y afirmó que nunca había cometido ningún tipo de acto delictivo.

Por este motivo, la administración Trump estipuló que la migrante colombiana no cumplía con el requisito legal de poseer un “buen carácter moral” desde 2001 hasta que tomó el juramento en 2009 debido a sus actos ilícitos y a sus testimonios falsos.

El estatus actual del caso de Andrea Marroquín

Las autoridades federales acusaron a Marroquín de cuatro casos específicos, según estipuló la demanda:

Cargo I: adquisición ilegal de la ciudadanía por cometer actos ilícitos (fraude y lavado de dinero).

adquisición ilegal de la ciudadanía por cometer actos ilícitos (fraude y lavado de dinero). Cargo II: adquisición ilegal por dar testimonio falso bajo juramento para obtener beneficios migratorios.

adquisición ilegal por dar bajo juramento para obtener beneficios migratorios. Cargo III: adquisición ilegal por no haber sido admitida legalmente para la residencia permanente al ocultar su primer matrimonio y a su hijo.

adquisición ilegal por no haber sido para la residencia permanente al ocultar su primer matrimonio y a su hijo. Cargo IV: obtención de la ciudadanía mediante el ocultamiento de hechos materiales o misrepresentación voluntaria de su conducta criminal y estado civil.

Andrea Marroquín está acusada de obtener de la ciudadanía mediante el ocultamiento de hechos materiales y estado civil Travel.gov

Basado en estos cargos, solicitaron al juez que anule su ciudadanía y que esta entregue su certificado de naturalización y pasaporte estadounidense en un plazo de diez días. Hasta el momento, no hay registro de un defensor asignado para la demanda, según consignó un reportaje especial de Telemundo.

Preguntas y respuestas sobre el caso de Andrea Marroquín

¿Qué ocurrió con Andrea Marroquín? La administración Trump presentó una demanda para revocar la ciudadanía estadounidense de la colombiana Andrea Marroquín, al considerar que obtuvo la naturalización de manera ilegal y que no cumplía con el requisito legal de demostrar “buen carácter moral”.

La administración Trump presentó una demanda para revocar la ciudadanía estadounidense de la colombiana Andrea Marroquín, al considerar que obtuvo la naturalización de manera ilegal y que no cumplía con el requisito legal de demostrar “buen carácter moral”. ¿Por qué buscan quitarle la ciudadanía? Según la demanda, Marroquín habría participado, antes de naturalizarse, en una conspiración para obtener préstamos hipotecarios de forma fraudulenta mediante el uso de “compradores ficticios” y en operaciones de lavado de dinero. Además, las autoridades sostienen que ocultó información relevante durante su proceso migratorio e hizo declaraciones falsas bajo juramento.

Según la demanda, Marroquín habría participado, antes de naturalizarse, en una conspiración para obtener préstamos hipotecarios de forma fraudulenta mediante el uso de “compradores ficticios” y en operaciones de lavado de dinero. Además, las autoridades sostienen que ocultó información relevante durante su proceso migratorio e hizo declaraciones falsas bajo juramento. ¿De qué fraude la acusan? Las autoridades afirman que participó en un esquema para obtener préstamos hipotecarios fraudulentos utilizando compradores ficticios. Las operaciones de lavado de dinero derivadas de ese esquema involucraron transacciones de entre US$550.000 y US$1,5 millones y habrían causado pérdidas de hasta US$565 mil a instituciones financieras.

Las autoridades afirman que participó en un esquema para obtener préstamos hipotecarios fraudulentos utilizando compradores ficticios. Las operaciones de lavado de dinero derivadas de ese esquema involucraron transacciones de entre US$550.000 y US$1,5 millones y habrían causado pérdidas de hasta US$565 mil a instituciones financieras. ¿Qué información habría ocultado durante su proceso de naturalización? La demanda sostiene que, cuando inició el trámite para obtener la ciudadanía en 2001, Marroquín ocultó que estaba casada simultáneamente con dos personas: Jorge Figueroa, de nacionalidad colombiana, y Luis Reyes, ciudadano estadounidense. También habría omitido la existencia de un hijo nacido en Estados Unidos cuyo padre era su esposo colombiano, además de declarar que nunca había cometido actos delictivos.

La demanda sostiene que, cuando inició el trámite para obtener la ciudadanía en 2001, Marroquín ocultó que estaba casada simultáneamente con dos personas: Jorge Figueroa, de nacionalidad colombiana, y Luis Reyes, ciudadano estadounidense. También habría omitido la existencia de un hijo nacido en Estados Unidos cuyo padre era su esposo colombiano, además de declarar que nunca había cometido actos delictivos. ¿Por qué las autoridades consideran que no tenía “buen carácter moral”? El gobierno estadounidense argumenta que las presuntas actividades delictivas, junto con las supuestas declaraciones falsas y la información omitida durante el proceso migratorio, impiden que cumpliera con el requisito de “buen carácter moral”, exigido para obtener la ciudadanía.