Adiós juicio migratorio: el fallo judicial que avala al DHS para acelerar las deportaciones de extranjeros

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el martes en Washington a favor del gobierno de Donald Trump en un juicio centrado en el alcance del poder del gobierno sobre migrantes con green card acusados de delitos. La decisión, adoptada por seis votos contra tres puede facilitar una vía más rápida hacia un proceso de deportación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El fallo de la Corte que favorece al DHS para deportar a más migrantes

El gobierno de Trump sostuvo ante la Corte que la sospecha de un delito alcanza para colocar a un residente permanente legal bajo parole ,lo que permite abrir una vía más rápida hacia una eventual expulsión. Los abogados federales pidieron al tribunal una lectura amplia de la autoridad ejecutiva en materia de inmigración, informó Associated Press.

El nuevo fallo de la Corte Suprema que complica a migrantes con green card que hayan sido acusados de algún delito Imagen ilustrativa generada con IA

La mayoría de los jueces aceptaron esa interpretación en el fallo. Con ese criterio, los agentes fronterizos pueden actuar sobre titulares de green card acusados de delitos cuando ingresan nuevamente a Estados Unidos, sin tener que cumplir estándares probatorios.

La clave del fallo está en el efecto de esa decisión inicial. Según explicó Nancy Morawetz, profesora de Derecho de la Universidad de Nueva York, en un análisis publicado por Just Security, la libertad condicional migratoria, o parole, permite considerar a una persona como si todavía estuviera en la frontera a efectos legales, aunque ya haya ingresado físicamente al país.

Ese encuadre puede tener consecuencias directas para los titulares de green card. Morawetz señaló que, bajo esa figura, un residente permanente legal deja de ser tratado como alguien formalmente admitido y pasa a ser considerado solicitante de admisión. A partir de esa clasificación, el DHS puede llevar adelante el expediente por causales de inadmisibilidad, una vía para avanzar hacia la deportación.

El caso sobre el que se basa el fallo de la Corte contra los residentes permanentes

El caso giró en torno a Muk Choi Lau, un migrante con green card que quedó expuesto a un procedimiento de deportación tras regresar a EE.UU. en 2012 después de un viaje breve a China. Al llegar, oficiales migratorios lo colocaron bajo parole porque había sido acusado de un delito de falsificación.

Lau sostuvo que esa decisión excedió la autoridad del agente que intervino en su ingreso al país norteamericano. Según su planteo, esa medida le permitió al DHS avanzar con mayor rapidez hacia su remoción después de que él se declaró culpable de vender ropa falsificada en Nueva Jersey.

La Corte Suprema avaló un fallo que otorga mayor autoridad a los agentes migratorios para cuestionar el estatus de residentes permanentes que regresan al país y enfrentan acusaciones penales Fotomontaje realizado con IA

La mayoría del tribunal rechazó ese argumento. En la opinión principal, el juez Clarence Thomas escribió que los oficiales fronterizos “no tenían la responsabilidad” de establecer con evidencia clara y convincente que Lau había cometido un delito de bajeza moral.

Qué significa el fallo de la Corte para migrantes con green card

Más allá de la posibilidad de la expulsión, la decisión del máximo tribunal afecta directamente al estatus de los migrantes con residencia permanente. Quienes sean acusados de un delito podrían ser obligados a reingresar a EE.UU. bajo parole y perder los beneficios y la estabilidad que brinda la green card.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Ese estatus bajo libertad condicional migratoria puede extenderse durante todo el tiempo en el que el caso criminal del extranjero avance en la justicia antes de una resolución.