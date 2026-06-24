Ya es oficial: millones de migrantes con green card podrían ser deportados por agentes en aeropuertos

Una decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos podría modificar la situación de millones de residentes permanentes legales que viajan fuera del país norteamericano. El máximo tribunal avaló una interpretación que amplía la capacidad de las autoridades migratorias para actuar sobre personas con green card que sean sospechadas o acusadas de determinados delitos, incluso antes de que exista una condena definitiva. El fallo abre un nuevo escenario para quienes regresan a territorio estadounidense a través de los aeropuertos y otros puntos de ingreso.

Fallo de la Corte Suprema sobre green card: qué resolvió en Blanche vs. Lau

Según informó Associated Press, la Corte Suprema falló a favor de la administración de Donald Trump en un caso vinculado a la autoridad del gobierno federal sobre los residentes permanentes legales acusados de delitos.

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La resolución fue aprobada por seis votos contra tres y se centró en una decisión tomada en 2012, durante el gobierno de Barack Obama, por funcionarios migratorios respecto de Muk Choi Lau, un ciudadano chino que poseía una green card y que regresaba a Estados Unidos después de un breve viaje a su país.

Al volver, los agentes decidieron colocarlo bajo una figura migratoria denominada “parole migratorio” en lugar de readmitirlo automáticamente como residente permanente, porque estaba acusado de un delito relacionado con la venta de productos falsificados.

El caso adquirió relevancia nacional porque definió hasta dónde llega la autoridad de los oficiales fronterizos para actuar sobre personas que, pese a tener residencia permanente, enfrentan acusaciones penales.

El juez Clarence Thomas, encargado de redactar la opinión mayoritaria, sostuvo que los agentes fronterizos no están obligados a demostrar con pruebas “claras y convincentes” que una persona haya cometido un delito antes de tomar esa determinación.

Green card en aeropuertos de EE.UU.: cuándo un residente puede ser tratado como solicitante de admisión

De acuerdo con la explicación publicada por SCOTUS Blog, los residentes permanentes generalmente tienen derecho a reingresar al país norteamericano después de viajes cortos al extranjero. Sin embargo, existen excepciones contempladas por la legislación migratoria.

El máximo tribunal determinó por seis votos contra tres que los oficiales fronterizos no están obligados a demostrar con pruebas "claras y convincentes" la comisión de un delito antes de aplicar medidas restrictivas Imagen generada con IA

Entre ellas figuran los casos en los que las autoridades consideran que la persona habría cometido un delito que involucre “depravación moral”, una categoría jurídica amplia que suele incluir conductas deshonestas o inmorales, como el fraude o el robo.

Con este nuevo criterio avalado por la Corte Suprema, los oficiales migratorios de los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos disponen de mayor margen para impedir la readmisión automática de un residente permanente y tratarlo como un solicitante de ingreso.

Eso no implica una deportación inmediata, pero sí habilita una serie de procedimientos que pueden derivar en la pérdida de la residencia y en un proceso de expulsión del país norteamericano.

Antecedentes penales, parole y deportación: los riesgos para residentes permanentes

La principal oposición dentro de la Corte Suprema llegó de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien redactó un extenso voto disidente acompañado por las magistradas Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

Jackson expresó su preocupación por las consecuencias que esta interpretación puede generar sobre millones de personas con residencia permanente, señaló SCOTUS Blog.

La jueza advirtió que la decisión debilita las protecciones y la seguridad que tradicionalmente acompañan a la green card.

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Además, sostuvo que el tribunal entregó al gobierno “un enorme cheque en blanco” para colocar a los residentes permanentes en un estado de “limbo migratorio”.

La magistrada enfatizó que degradar a una persona a la categoría de solicitante de admisión no es una medida menor, ya que habilita la detención inmediata o la concesión de un parole temporal.

También señaló que estas decisiones pueden desencadenar consecuencias severas, entre ellas:

La pérdida de la residencia permanente.

La apertura de procesos de deportación.

Restricciones para trabajar legalmente.

Períodos prolongados de incertidumbre migratoria.

Jackson recordó además un principio básico del sistema judicial estadounidense: “Es una máxima fundamental en nuestro país que todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad”.