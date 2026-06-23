Avanza la Corte Suprema hoy: se decide qué pasará con miles de migrantes con ajuste de estatus de green card a parole

La Corte Suprema de Estados Unidos falló, este martes 23 de junio, a favor de la administración Trump. La resolución, aprobada por seis votos contra tres, establece que los agentes fronterizos pueden considerar a determinados residentes permanentes con green card como “solicitantes de admisión” si existen acusaciones penales pendientes en su contra, lo que en la práctica funcionaría como un ajuste de estatus a parole.

Qué cambia para los residentes permanentes al regresar a EE.UU.

Según el criterio adoptado por la mayoría de la Corte, el gobierno no está obligado a presentar pruebas concluyentes en el momento del ingreso al país norteamericano para cuestionar el estatus de un residente permanente.

De esta manera, los funcionarios de inmigración pueden permitir el ingreso bajo condiciones temporales, conocidas como parole, mientras se desarrolla un proceso administrativo o judicial destinado a determinar si la persona puede conservar su residencia.

Con una votación de 6 a 3, el tribunal determinó que los oficiales fronterizos tienen la facultad de clasificar a estos residentes como solicitantes de admisión Mariam Zuhaib - AP

La opinión mayoritaria, redactada por el juez Clarence Thomas, sostuvo que la legislación migratoria no exige que los agentes realicen una evaluación completa de las pruebas durante los controles fronterizos.

“Nos negamos a interpretar en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) una carga adicional de evidencia clara y convincente sobre los oficiales fronterizos encargados de tomar decisiones rápidas en el acto cuando esa carga no figura en ninguna parte del estatuto o incluso en los precedentes de la Junta", detalló Thomas en el fallo judicial.

El papel del parole para migrantes con green card

Cuando una persona es colocada bajo parole al regresar a EE.UU., deja de ser considerada automáticamente como un residente previamente admitido y pasa a ser tratada como alguien que solicita autorización para ingresar.

Esa modificación puede derivar en procedimientos de inadmisibilidad, un mecanismo que establece requisitos distintos a los aplicados en los procesos tradicionales de deportación de residentes permanentes.

Además, la reclasificación puede abrir la puerta a medidas de detención migratoria y a la retención de la documentación física que acredita la residencia legal, mientras el caso continúa su trámite.

Los agentes fronterizos no requieren pruebas claras y convincentes de un delito al momento del reingreso del residente permanente para cambiar su estatus migratorio Imagen generada con Inteligencia Artificial

“El gobierno puede considerar a una persona con green card como alguien que busca admisión tan pronto como haya cometido un delito que implique bajeza moral, incluso si la condena ocurrió después”, señaló Thomas.

El caso de Muk Choi Lau sobre el que falló la Corte Suprema

Muk Choi Lau, un ciudadano chino, obtuvo la green card en 2007 y años después fue acusado en Nueva Jersey de falsificación. Mientras esperaba el juicio, viajó temporalmente a China.

El fallo surge en medio de una campaña de control migratorio más estricta por parte del gobierno de Donald Trump Freepik

Al intentar regresar a través del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy el 15 de junio de 2012, un oficial fronterizo, consciente de los cargos pendientes, no lo consideró como “ya admitido”. En lugar de admitirlo formalmente, el oficial lo colocó en parole mientras se resolvía su caso penal.

Esto permitió su entrada física, pero lo despojó de los beneficios de residente permanente.

Tras declararse culpable del cargo de falsificación en 2013, el gobierno inició un proceso de remoción en 2014 y lo colocó como un “solicitante de admisión” que era inadmisible por haber cometido un crimen de bajeza moral.

Lau argumentó que, como residente permanente, debería haber sido tratado como “ya admitido” y solo sujeto a las reglas de deportabilidad, las cuales suelen ofrecer mayores protecciones legales.

En su fallo, la Corte Suprema determinó que el proceso tiene dos etapas:

En la frontera, basta con la comisión del delito para que el gobierno lo considere un “solicitante de admisión”.

para que el gobierno lo considere un “solicitante de admisión”. En la audiencia de remoción, se requiere la condena para demostrar la inadmisibilidad.

“Concluimos que el gobierno acusó correctamente a Lau de inadmisibilidad. Los oficiales fronterizos no tenían la carga de establecer mediante evidencia clara y convincente que Lau había cometido un delito que implicaba bajeza moral”, redactó el máximo tribunal.

Qué sucede si un residente con green card resulta absuelto

El fallo no elimina la posibilidad de que un residente conserve su estatus migratorio si finalmente no existe una condena penal. Sin embargo, durante el tiempo que dure el proceso, la persona puede permanecer bajo restricciones migratorias y enfrentar dificultades derivadas de la falta de una confirmación definitiva de su condición legal.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Esto implica que, aun cuando el gobierno no logre concretar una deportación, el afectado podría atravesar años de procedimientos administrativos antes de recuperar plenamente la estabilidad asociada a la residencia permanente.