Cómo funciona la nueva regla del ICE para migrantes: estas son las actualizaciones en centros de detención

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) revisó en 2026 sus Estándares Nacionales de Detención, que regulan el funcionamiento de los centros donde permanecen personas bajo custodia migratoria. La nueva regla incorpora cambios sobre asistencia lingüística, atención médica, procedimientos disciplinarios, admisión y registros.

¿Qué cambia con la nueva regla del ICE para migrantes?

La revisión de 2026 busca simplificar requisitos, reducir cargas para los operadores de centros de detención y acercar las pautas del ICE a los estándares federales de desempeño aplicados por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Cada detenido deberá pasar por evaluaciones de custodia y salud antes de ingresar a la población general Foto editada con IA (ICE)

El documento establece que las condiciones de detención civil deben ser no punitivas y garantizar debido proceso, salud, seguridad y alojamiento humano. También indica que el cumplimiento de estas normas es obligatorio para las instalaciones y el personal que interviene en la custodia migratoria. Las modificaciones se concentran en varios puntos operativos:

Asistencia lingüística

Adaptaciones por discapacidad

Ingreso y salida de detenidos

Unidades especiales de manejo

Sistema disciplinario

Servicio de alimentos

Atención médica

Programa de trabajo voluntario

Manual para personas detenidas

Conservación de archivos

La asistencia en otros idiomas queda como estándar propio

Las instalaciones deben identificar a las personas detenidas que tienen dominio limitado del inglés y brindarles acceso a programas, servicios y actividades mediante interpretación o traducción gratuita.

Esa obligación alcanza todas las etapas de la detención. El texto menciona el ingreso, la salida, el uso de la fuerza, los procedimientos disciplinarios, la comunicación con el personal y la atención médica o de salud mental, entre otras.

Los centros se encuentran obligados a transmitir información oral o escrita en un idioma o de una manera que la persona comprenda. Para cumplir con esa regla, pueden recurrir a intérpretes profesionales presenciales, telefónicos o por video, servicios de traducción o empleados bilingües.

Los centros deberán evaluar alternativas de alojamiento para personas con necesidades de salud mental Foto editada con IA (ICE)

La norma también permite el uso de herramientas tecnológicas con inteligencia artificial, como traducción automática o sistemas generativos, cuando resulte práctico y la comunicación no sea crítica. Esa utilización queda limitada a intercambios informales o asuntos de importancia moderada, como recopilar datos básicos durante el ingreso, mantener una conversación en una unidad de alojamiento o revisar una solicitud no vital presentada en otro idioma.

Salvo en emergencias, los detenidos no pueden actuar como intérpretes o traductores. Además, los materiales escritos entregados o publicados por la instalación o la agencia deben traducirse, en general, al español y a otros idiomas frecuentes dentro del centro.

¿Cómo será el ingreso y la salida de los detenidos?

La nueva redacción indica que el contratista no puede rechazar a una persona que el ICE decida detener. El operador debe aceptar todas las derivaciones de la agencia, salvo excepciones autorizadas por el representante del oficial de contratación o por un funcionario designado.

Al llegar al centro, cada detenido tiene que pasar por entrevistas de custodia y evaluación médica.

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El proceso de admisión incluye la posibilidad de hacer una llamada gratuita, una ducha cuando sea posible, una orientación sobre el establecimiento y la entrega de ropa, toallas, ropa de cama, productos de higiene femenina y artículos básicos de aseo. Si la persona queda alojada por más de 24 horas, el centro debe abrir un archivo de detención y registrar fecha y hora.

Antes de una liberación, remoción o traslado, la instalación debe completar formularios, cerrar expedientes, verificar la identidad, devolver pertenencias personales y recoger los artículos entregados por el centro. En casos de salida bajo fianza, reconocimiento o libertad condicional, la persona debe tener otra oportunidad de realizar una llamada gratuita para organizar su egreso.

¿Qué ajustes hay en salud y disciplina?

En materia médica, el texto refuerza que, si una persona tiene necesidades físicas o de salud mental que superan la capacidad del establecimiento, la instalación debe notificar al ICE y pedir un traslado. La solicitud debe hacerse lo antes posible para que la agencia encuentre una ubicación adecuada.

Antes de una liberación, remoción o traslado, la instalación debe completar formularios, cerrar expedientes, verificar la identidad, devolver pertenencias personales y recoger los artículos entregados por el centro Imagen editada con IA / Freep

Toda persona derivada a tratamiento de salud mental debe pasar por una evaluación inicial para detectar necesidades de emergencia y recibir atención de un proveedor calificado en un plazo máximo de cinco días desde la derivación. Antes, ese límite era de siete días.

Manuales, trabajo voluntario y registros completan la actualización

En el programa de trabajo voluntario, el ICE agregó que los participantes no son empleados del centro ni del gobierno. Por ese motivo, no tienen derecho a salarios ni beneficios bajo leyes laborales o regulaciones de empleo aplicables. El estipendio tampoco puede superar el monto asignado por el Congreso al ICE para reembolsar a instalaciones contratadas por ese programa.