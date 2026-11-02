Ajuste de estatus del DHS y la regla que se aplicará para la residencia permanente en noviembre 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), estableció que un grupo de inmigrantes latinos con familiares nacionalizados debe usar la tabla Dates for Filing para presentar su ajuste de estatus durante noviembre de 2026.

La regla final del Uscis sobre el Ajuste de Estatus y green card

La indicación del DHS alcanza a todas las categorías de preferencia familiar. Sin embargo, a la fecha, la aprobación final depende de que haya visas disponibles, según las fechas de acción final del Departamento de Estado.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

De acuerdo con el Uscis, el Departamento de Estado publica dos tablas por categoría: las fechas de acción final, cuando una visa puede emitirse, y las fechas para presentar solicitudes, las más tempranas para iniciar el trámite.

Si la fecha de prioridad es anterior al corte, o la categoría figura como vigente (“C”), el solicitante puede presentar el formulario I-485, siempre que cumpla los demás requisitos.

Fechas de corte de la green card familiar para mexicanos

México tiene una columna propia. Los demás países latinoamericanos, incluido Cuba, figuran en la columna general.

F1, hijos solteros de ciudadanos, de 21 años o más: 1 de febrero de 2021 en la columna general y 1 de diciembre de 2008 para México.

F3, hijos casados: 1 de noviembre de 2015 y 1 de diciembre de 2002, respectivamente.

F4, hermanos de ciudadanos: 1 de noviembre de 2012 y 30 de abril de 2001.

El ajuste de estatus continúa vigente, pero el Uscis aplicará un análisis discrecional más riguroso Fotomontaje realizado con IA

Familiares inmediatos de ciudadanos: quienes no esperan un cupo de green card

Cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres de ciudadanos tienen visas disponibles sin esperar un cupo anual, aunque deben cumplir los demás requisitos.

Para pedir a sus padres, el ciudadano debe tener al menos 21 años.

Qué pasa con la petición cuando el patrocinador se naturaliza

La petición de un cónyuge o hijo menor de residente permanente puede convertirse en una de familiar inmediato y conservar la fecha de prioridad.

La de un hijo adulto soltero normalmente pasa de F2B a F1, aunque el beneficiario puede pedir por escrito permanecer en F2B.

En la tabla del Uscis, el corte de F2B para México (22 de marzo de 2011) es posterior al de F1.

La agencia estadounidense habilitó la presentación en línea del formulario I-485 (solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus) para ciertos solicitantes basados en el empleo Freepik

Para tener en cuenta con la nueva norma del Uscis y la green card

Aplica a quienes piden la green card desde Estados Unidos mediante una preferencia familiar.

Compara tu fecha de prioridad con el corte de tu categoría y de tu país de nacimiento.

La fecha de prioridad suele ser el día en que tu familiar presentó correctamente la petición. Una fecha idéntica al corte no habilita la presentación.

La aprobación del formulario I-130 fija tu lugar en la fila, pero no concede por sí sola la residencia.

La tabla rige solo en noviembre de 2026. El Uscis define cada mes cuál corresponde.

Los cubanos cuentan además con la Ley de Ajuste Cubano, que tiene requisitos propios, como al menos un año de presencia física.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.