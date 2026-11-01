La orden final del Uscis en noviembre para la green card de latinos con familiares nacionalizados

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) estableció que, durante noviembre de 2026, quienes soliciten la green card mediante categorías de preferencia familiar deben utilizar la tabla Dates for Filing para determinar si pueden presentar su ajuste de estatus dentro del país. La indicación comprende a determinados familiares de ciudadanos nacionalizados, incluidos beneficiarios de origen latino, y permite iniciar esa etapa cuando la fecha de prioridad es anterior al corte correspondiente, siempre que cumplan los demás requisitos.

Qué familiares de ciudadanos deben consultar el Boletín de Visas del DHS

Según el Uscis, los cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres de ciudadanos estadounidenses integran la categoría de familiares inmediatos; para pedir a sus padres, el ciudadano debe tener al menos 21 años.

Estas personas tienen visas disponibles sin esperar un cupo anual, aunque deben acreditar los requisitos de residencia.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Las preferencias familiares sujetas a límites incluyen F1, para hijos solteros de ciudadanos de 21 años o más; F3, para hijos casados; y F4, para hermanos de ciudadanos mayores de 21 años.

Por eso, tener un familiar nacionalizado produce consecuencias distintas según el vínculo, la edad y el estado civil del beneficiario.

Uscis también aclara que la aprobación del formulario I-130 acredita una relación familiar elegible y establece un lugar en la fila. Esa aprobación, por sí sola, carece de efectos para conceder la residencia permanente.

Cuáles son las fechas para presentar la green card en noviembre

La tabla publicada por Uscis establece estos cortes de presentación para noviembre. Los nacidos en Cuba figuran en la columna general de países, mientras que México tiene fechas específicas:

Categoría Cuba y columna general México F1: hijos solteros de ciudadanos, de 21 años o más 1 de febrero de 2021 1 de diciembre de 2008 F3: hijos casados de ciudadanos 1 de noviembre de 2015 1 de diciembre de 2002 F4: hermanos de ciudadanos 1 de noviembre de 2012 30 de abril de 2001

La fecha de prioridad generalmente corresponde al día en que el familiar presentó correctamente la petición migratoria. Para avanzar, debe ser anterior al corte: una fecha idéntica a la publicada queda fuera del intervalo habilitado, según las instrucciones de la agencia.

La presentación del formulario I-485 y la aprobación definitiva corresponden a etapas diferentes. Uscis distingue las fechas para presentar documentación de las fechas de acción final, que determinan cuándo puede emitirse una visa; además, exige disponibilidad al resolver favorablemente un ajuste sujeto a cupos.

Green card en noviembre: Uscis precisó qué fechas deben revisar los familiares de ciudadanos estadounidenses para presentar su ajuste de estatus Imagen generada con inteligencia artificial

Qué cambia cuando el familiar obtiene la ciudadanía estadounidense

El Manual de Políticas de Uscis contempla que la naturalización del peticionario puede convertir una petición de cónyuge o hijo menor de residente permanente en una de familiar inmediato.

La conversión conserva la fecha de prioridad original cuando corresponde un cambio de clasificación.

Existe otra posibilidad para hijos adultos solteros: una petición F2B normalmente pasa a F1 cuando el padre o la madre se naturaliza.

Uscis permite solicitar por escrito permanecer en F2B si esa categoría ofrece una espera menor, un detalle relevante antes de interpretar el calendario.

Para los cubanos, la Ley de Ajuste Cubano constituye otra vía, con requisitos propios, entre ellos determinadas condiciones de admisión o permiso de entrada y al menos un año de presencia física.

La agencia estadounidense habilitó la presentación en línea del formulario I-485 (solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus) para ciertos solicitantes basados en el empleo Freepik

El próximo paso depende de la base legal del expediente y de la tabla que Uscis habilite para el mes de presentación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.