American Promise Act: qué propone el proyecto de ley que da esperanza a los migrantes elegidos para TPS

El American Dream and Promise Act de 2025, identificado formalmente bajo el nombre H.R. 1589, genera expectativas en diversos sectores de la comunidad migrante en Estados Unidos. La iniciativa propone crear mecanismos legales para que determinados extranjeros accedan a un estatus migratorio permanente, diferenciándose así de las protecciones temporales actuales.

El proyecto, presentado el 26 de febrero de 2025 por la legisladora Sylvia R. Garcia, permanece actualmente en una etapa inicial del proceso legislativo. La propuesta busca modificar la situación de personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Estatus de Salida Forzosa Diferida (DED), quienes hoy carecen de una vía directa hacia la residencia definitiva.

El American Dream and Promise Act contempla una vía hacia la residencia permanente para determinados migrantes que tuvieron o fueron elegibles para el TPS Fotomontaje generado con IA

¿Quiénes pueden acceder a la residencia según esta iniciativa?

El texto contempla una vía hacia la residencia permanente para beneficiarios del TPS y el DED que reúnan condiciones específicas. El acceso no resulta automático para todos los titulares de estos programas, ya que cada solicitante debe demostrar el cumplimiento de requisitos de presencia física, residencia en el país y controles de antecedentes penales o de seguridad impuestos por la legislación migratoria vigente.

¿Qué cambios introduce respecto a la situación actual?

La principal modificación consiste en el acceso al estatus de residente permanente legal, una condición distinta a la protección temporal que ofrece el TPS. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) aclara actualmente que el TPS no conduce, por sí solo, a la residencia. El H.R. 1589 busca establecer esa conexión específica para quienes cumplan con los criterios exigidos en el articulado.

La propuesta American Promise Act prevé una vía hacia la residencia permanente para beneficiarios del TPS y el DED que reúnan condiciones específicas Imagen creada con IA

¿Cuáles son los plazos y condiciones temporales del proyecto?

El apartado correspondiente fija un plazo limitado para presentar la solicitud. Los potenciales beneficiarios dispondrían de tres años, contados a partir de la eventual entrada en vigor de la ley, para iniciar el trámite. El proyecto también incluye disposiciones sobre el llamado Dream Act of 2025, orientado a jóvenes que llegaron al país durante su infancia y que contempla una residencia permanente condicional de diez años sujeta a requisitos educativos o laborales.

¿En qué estado se encuentra la iniciativa hoy?

El proyecto H.R. 1589 todavía no es ley. La página oficial del Congreso registra que la iniciativa pasó a revisión en el Comité de Asuntos Judiciales y el Comité de Educación y Fuerza Laboral. Su estado oficial figura como introducido, lo cual significa que el proceso legislativo requiere aún de su aprobación por parte de la Cámara de Representantes y los pasos subsiguientes para su promulgación efectiva.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA