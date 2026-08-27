Oficial, si se aprueba: American Promise Act, el proyecto de ley que beneficia a migrantes que fueron elegibles para TPS

El American Dream and Promise Act of 2025, identificado como H.R. 1589, propone crear mecanismos para que determinadas personas puedan acceder a un estatus migratorio permanente en Estados Unidos. La iniciativa fue presentada el 26 de febrero de 2025 y todavía se encuentra en una etapa inicial del proceso legislativo.

American Promise Act: quiénes con TPS podrían obtener la residencia permanente

El texto contempla una vía hacia la residencia permanente legal para determinados beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y personas vinculadas con el Estatus de Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés) que reúnan las condiciones establecidas.

La iniciativa H.R. 1589 propone una vía hacia la residencia permanente condicional para determinados extranjeros Magnific

La iniciativa establece requisitos específicos de elegibilidad, entre ellos determinadas condiciones de presencia física y residencia en Estados Unidos, además de controles relacionados con antecedentes y otros criterios migratorios.

El apartado dedicado a estas categorías también fija un plazo para presentar la solicitud. Los potenciales beneficiarios tendrían tres años desde la eventual entrada en vigor de la legislación para iniciar el trámite.

El acceso, por lo tanto, no sería automático para todas las personas que hayan recibido TPS o que hayan sido elegibles para ese programa. Cada solicitante debería demostrar que cumple las condiciones previstas en el texto.

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La principal modificación sería el acceso al estatus de residente permanente legal, una condición migratoria distinta de la protección temporal que ofrece el TPS.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) explica que el TPS es una protección temporal y que, por sí mismo, no conduce a la residencia permanente legal. La propuesta legislativa busca establecer una vía específica para determinados beneficiarios que cumplan sus requisitos.

El proyecto también contempla reglas sobre admisibilidad, antecedentes penales y seguridad. Algunas personas podrían quedar excluidas si incurren en determinadas causales previstas por la legislación migratoria.

La iniciativa fue presentada el 26 de febrero de 2025 y todavía se encuentra en una etapa inicial Fotomontaje generado con IA

H.R. 1589: los requisitos para acceder a la residencia permanente en EE.UU.

El American Dream and Promise Act reúne distintas disposiciones migratorias. Una de ellas corresponde al llamado Dream Act of 2025, dirigido a determinados jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad.

Esa sección establece una residencia permanente condicional durante diez años para quienes reúnan los requisitos correspondientes. Entre las condiciones aparecen determinados períodos de presencia física, antecedentes y requisitos educativos o laborales.

La parte relacionada con TPS y DED funciona de manera diferente y tiene sus propias condiciones de elegibilidad. Por este motivo, tener o haber tenido TPS no sería suficiente por sí solo para acceder al beneficio contemplado.

También contiene disposiciones sobre educación superior y busca modificar determinadas restricciones federales relacionadas con los beneficios que los estados pueden otorgar a estudiantes que cumplen las condiciones previstas.

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American Dream and Promise Act: por qué H.R. 1589 todavía no está vigente

H.R. 1589 todavía no es ley. La página oficial del Congreso de EE.UU. registra que Sylvia R. Garcia, demócrata de Texas, presentó la iniciativa el 26 de febrero de 2025. Ese mismo día fue remitida al Comité de Asuntos Judiciales y, además, al Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes.

La última acción registrada corresponde al 27 de febrero de 2025, cuando se incorporaron las declaraciones introductorias de la legisladora. El estado oficial continúa siendo “Introduced”, es decir, presentada y sin aprobación de la Cámara.

Esto significa que los beneficios descritos no están disponibles actualmente en virtud de H.R. 1589. Para que puedan aplicarse, la iniciativa tendría que avanzar en el Congreso, recibir la aprobación correspondiente y completar el proceso de promulgación.