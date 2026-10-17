Buenas noticias para inmigrantes que renuevan el EAD en USA: el Uscis confirma que el trámite no subirá de precio

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) oficializó las tarifas para el año fiscal 2027 bajo los mandatos de la Ley One Big Beautiful Bill (H.R. 1). A pesar de los aumentos generales por inflación en diversos trámites migratorios, las renovaciones y extensiones del permiso de trabajo mantendrán sus valores actuales a partir del 16 de octubre.

Las renovaciones y extensiones del EAD conservan sus valores sin aumentos

La normativa federal establece la actualización anual de las tarifas sobre la base del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U). Entre julio de 2025 y julio de 2026, la tasa de inflación acumuló un incremento del 3,36% en la economía estadounidense.

Los valores de renovación o extensión del EAD para el año fiscal 2027 se mantienen sin cambios con respecto al período anterior Fotomontaje realizado con IA

Sin embargo, el reglamento exige redondear cada monto resultante hacia el múltiplo de diez dólares inferior más cercano. Esta regla de redondeo y las disposiciones del artículo 1810 del Código de Estados Unidos evitan aumentos en los trámites de renovación del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Los solicitantes que envíen trámites de extensión a partir del 16 de octubre de 2026 pagarán los mismos montos del ciclo fiscal anterior. La medida beneficia a los titulares de asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y permiso humanitario o parole en todo el país.

Valores de cada categoría para las renovaciones del permiso de trabajo

El listado oficial publicado en el Registro Federal detalla los costos fijados para la renovación o extensión del EAD en cada categoría:

Para solicitantes de asilo (Formulario I-765): 275 dólares.

(Formulario I-765): 275 dólares. Para beneficiarios de permiso humanitario o parole con vigencia de un año (Formulario I-765): US$280.

con vigencia de un año (Formulario I-765): US$280. Para beneficiarios del TPS con vigencia de un año (Formulario I-765): US$280.

con vigencia de un año (Formulario I-765): US$280. Solicitud de EAD por re-parole (Formulario I-765): US$280.

La ley H.R. 1 prohíbe los ajustes por inflación en las renovaciones de autorización de empleo para solicitantes de asilo Fotomontaje realizado con IA

La ley H.R. 1 prohíbe los ajustes por inflación en las renovaciones de autorización de empleo para solicitantes de asilo. Por este motivo, la tarifa de este trámite permanece fija en US$275 sin variaciones respecto al período anterior.

En los casos de renovación para TPS, parole y re-parole, la fórmula de inflación aplicó un cálculo de US$289,42. Al aplicar la regla de redondeo hacia el múltiplo de diez inferior, el monto final retrocede a 280 dólares, lo que resulta en un incremento nulo de cero dólares.

Trámites migratorios que sí registraron actualizaciones en sus precios

A diferencia de las renovaciones, las solicitudes iniciales del permiso de trabajo y otros formularios sí tuvieron aumentos. Las tarifas actualizadas regirán de forma obligatoria para todas las solicitudes enviadas desde el 16 de octubre.

Las solicitudes iniciales del EAD para asilo, TPS y permiso humanitario mediante el Formulario I-765 subirán de US$560 a US$570. Este ajuste representa un aumento neto de US$10 por cada petición inicial ante la agencia.

De igual manera, la tarifa anual para solicitudes de asilo pendientes mediante el Formulario I-589 aumentará de US$102 a US$105. En tanto que el trámite del Estatus de Protección Temporal con el Formulario I-821 subirá de US$510 a US$520.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Por su parte, la tarifa del permiso humanitario de inmigración con el Formulario I-131 registrará un incremento de US$1020 a US$1050. Asimismo, los trámites de ejecución migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para personas con orden de remoción o aprehendidas entre puertos de entrada subirán a US$5300.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechazará cualquier solicitud que ingrese sin el pago exacto a partir del 16 de octubre de 2026. La autoridad migratoria exige a los usuarios verificar los valores oficiales antes del envío de formularios para evitar devoluciones.