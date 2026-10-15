Noticias del DHS: el Uscis confirma cambios para los permisos de trabajo EAD, trámites de parole y TPS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó una actualización de los costos de distintos trámites migratorios para el año fiscal 2027. Los cambios en los permisos de trabajo EAD, las solicitudes de parole y el Estatus de Protección Temporal (TPS) comenzarán a aplicarse a mediados de octubre.

¿Cuánto costarán los permisos de trabajo EAD desde el 16 de octubre?

Los solicitantes de una autorización laboral bajo determinadas categorías migratorias deberán pagar nuevas tarifas a partir de la fecha establecida por el gobierno federal.

La tarifa del Formulario I-821 aumentará a US$520 Fotomontaje realizado con IA

Según una notificación oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), publicada en el Registro Federal el 1° de octubre, el ajuste alcanza al Formulario I-765, utilizado para solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Las modificaciones afectan principalmente a las solicitudes iniciales relacionadas con asilo, parole y TPS. En los tres casos, el importe pasará de US$560 a US$570, lo que representa un incremento de US$10. Las renovaciones y extensiones conservarán sus valores actuales, aunque existen diferencias según la categoría migratoria.

Tipo de autorización laboral Tarifa anterior Tarifa 2027 EAD inicial para solicitantes de asilo US$560 US$570 Renovación o extensión de EAD por asilo US$275 US$275 EAD inicial por parole US$560 US$570 Renovación o extensión de EAD por parole US$280 US$280 EAD inicial por TPS US$560 US$570 Renovación o extensión de EAD por TPS US$280 US$280 EAD por re-parole US$280 US$280

Para los beneficiarios de parole, los documentos contemplados en el anuncio tienen una validez de un año. En el caso del TPS, la autorización inicial será válida durante un año o hasta el vencimiento de la designación correspondiente, según cuál de esos períodos sea más corto.

¿Qué cambia para los beneficiarios del TPS en Estados Unidos?

Además de los permisos laborales, la actualización comprende el Formulario I-821, correspondiente a la solicitud del Estatus de Protección Temporal. La tarifa de este procedimiento pasará de US$510 a US$520, un incremento de US$10 respecto del importe anterior. El organismo establece una distinción entre el costo asociado a la solicitud de protección temporal y el correspondiente a la autorización de empleo.

Cómo pagar un formulario de Uscis

El DHS explica cómo calculó las nuevas tarifas migratorias para 2027

Los incrementos responden a la One Big Beautiful Bill Act (H.R. 1), promulgada el 4 de julio de 2025, que introdujo nuevos cargos migratorios y estableció un mecanismo de actualización anual basado en la inflación.

Para calcular los valores del año fiscal 2027, el Uscis utilizó el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U), elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. El indicador registró los siguientes valores:

Julio de 2025 : 323,048.

: 323,048. Julio de 2026 : 333,918.

: 333,918. Variación interanual: 3,36%.

La legislación establece que la mayoría de los importes ajustados deben redondearse hacia abajo al múltiplo de US$10 inmediatamente inferior. Para determinadas tarifas, como la anual correspondiente a solicitudes de asilo pendientes, la normativa dispone un redondeo hacia abajo a la unidad monetaria inferior.

El cargo migratorio de parole asociado al I-131 pasará a US$1050 Fotomontaje realizado con IA

La fecha de entrada en vigor y las condiciones para presentar solicitudes

El 16 de octubre comenzarán a aplicarse los nuevos importes establecidos por Uscis para el año fiscal 2027. La agencia determinó que todas las solicitudes de beneficios migratorios con matasellos de esa fecha o posterior deberán incluir el pago correspondiente a las tarifas actualizadas.

A su vez, la agencia dejó en claro que los trámites presentados con un importe incorrecto serán rechazados, de acuerdo con las condiciones establecidas en la notificación federal.