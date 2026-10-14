Actualizaciones del Uscis hoy: se vienen cambios en las tarifas a partir del 16 de octubre

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicará a partir del viernes aumentos por inflación de entre tres y 30 dólares en determinados trámites migratorios. Además, desde el 23 de octubre cambiarán los criterios para calcular algunos plazos de presentación.

Nuevas tarifas del Uscis: cuánto aumentan los trámites migratorios

Los cambios afectan procedimientos vinculados con el asilo, el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el parole migratorio y los permisos de trabajo. La actualización de las tarifas responde a un ajuste por inflación del 3,36%, calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) entre julio de 2025 y julio de 2026.

El Uscis anunció un aumento por inflación para ciertas tarifas relacionadas con inmigración Freepik - Freepik

Estos son los valores informados para los trámites alcanzados por la actualización:

Permiso de trabajo inicial ( formulario I-765 ): pasa de US$560 a US$570 para las categorías de asilo, TPS o parole contempladas en el ajuste, lo que refleja un incremento de US$10 .

( ): pasa de US$560 a para las categorías de asilo, TPS o parole contempladas en el ajuste, lo que refleja un . Solicitud de TPS ( formulario I-821 ): sube de US$510 a US$520 , lo que también implica un aumento de US$10 .

( ): sube de US$510 a , lo que también implica un . Parole y documentos de viaje ( formulario I-131 ): aumenta de US$1020 a US$1050 , un incremento de US$30 .

y documentos de viaje ( ): aumenta de US$1020 a , un . Tarifa anual por solicitud de asilo pendiente (formulario I-589): cambia de US$102 a US$105, un aumento de US$3.

Un abogado de inmigración explicó que el gasto total puede ser mayor cuando una persona necesita presentar más de un formulario. “Una persona, por ejemplo, que esté renovando el TPS tiene que pagar su renovación del TPS más el permiso de trabajo y en algunos casos se pueden gastar más de US$1000″, señaló Jaime Barrón a Univision.

Los interesados deben distinguir entre los diferentes formularios y las categorías migratorias para evitar pagos incorrectos. Las tarifas pueden variar según el tipo de solicitud y las condiciones de cada caso, por lo que conviene consultar la información vigente publicada por el Uscis antes de enviar el expediente.

Un error en el importe puede provocar la devolución del formulario y obligar al interesado a comenzar nuevamente la presentación. Si para ese momento venció el plazo establecido, el problema administrativo puede convertirse en un obstáculo para acceder al beneficio migratorio solicitado.

El Uscis cambia las fechas límite desde el 23 de octubre

La segunda modificación está relacionada con la forma en que la agencia calcula determinados plazos cuando una fecha límite coincide con un sábado, domingo o feriado federal. La actualización PA-2026-15 del Manual de Políticas del Uscis establece criterios para las presentaciones en papel y los trámites electrónicos.

En ciertos procedimientos en papel cuyo plazo está expresado en una cantidad determinada de días, podrá mantenerse la extensión hasta el siguiente día hábil cuando corresponda. Esta posibilidad puede abarcar respuestas a notificaciones migratorias y algunas presentaciones del formulario I-290B.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Sin embargo, no se aplicará de manera general a todos los trámites. En determinadas solicitudes de la clasificación de Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, por sus siglas en inglés), cumplir 18 o 21 años puede ser determinante para la elegibilidad, según las condiciones aplicables.

“Lo que más nos preocupa son los jóvenes. Ellos mismos podrían solicitar y decir, ‘Bueno, si mi cumpleaños cae en sábado o domingo, tal vez me den la oportunidad de someterlo hasta el lunes del día siguiente’. Pero el gobierno está diciendo que para fechas de nacimiento tiene que ser exacto”, explicó Barron a Univision.

Por lo tanto, si el cumpleaños coincide con un fin de semana o un feriado, no se podrá asumir que el plazo se extiende hasta el lunes siguiente. Las presentaciones electrónicas tampoco recibirán automáticamente esa prórroga.

Qué ocurre si una solicitud del Uscis se presenta tarde o con tarifa incorrecta

El Uscis advirtió que los formularios enviados con matasellos del 16 de octubre o posterior deberán incluir el importe actualizado correspondiente. Si el pago no coincide con la tarifa exigida, la agencia podrá rechazar la solicitud.

Bajo este criterio, si una fecha límite concluye en fin de semana o día festivo federal, la solicitud para algunos trámites se considerará oportuna si se recibe al concluir el siguiente día hábil Facebook Uscis

Por eso, antes de presentar la documentación, es necesario verificar tanto el costo como las condiciones particulares de cada trámite.

Además, el rechazo de un formulario puede retrasar el expediente y generar problemas adicionales si la documentación debe presentarse antes de una fecha específica. Cuando el vencimiento afecta la elegibilidad, el solicitante podría perder la posibilidad de acceder al programa correspondiente.