Cámaras corporales para agentes migratorios: la regla confirmada por ICE que ya se aplica masivamente en agosto 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) espera que todos sus oficiales y agentes que trabajan en el campo cuenten con cámaras corporales antes de que termine agosto de 2026, según afirmó el director interino David Venturella el 8 de agosto. El anuncio acelera un despliegue nacional iniciado en forma parcial y se produce luego de cuestionamientos por operativos migratorios en los que agentes federales participaron sin portar esos dispositivos.

¿Cuándo deberán usar cámaras corporales los agentes de ICE?

La normativa de ICE exige que sus agentes y oficiales activen las cámaras corporales durante actividades de cumplimiento migratorio, una vez que hayan recibido el equipo.

y oficiales activen las cámaras corporales durante actividades de cumplimiento migratorio, una vez que hayan recibido el equipo. Entre las situaciones contempladas figuran los arrestos en la comunidad, los cacheos durante detenciones breves, la ejecución de órdenes de arresto, registro o remoción y las respuestas a emergencias.

La directiva indica que la cámara del ICE puede estar apagada en una actividad de control de vuelos comerciales Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La regla también se aplica a interacciones con el público durante esos operativos. La directiva indica que la cámara debe activarse al comienzo de una actividad de control y desactivarse cuando esta concluya.

Si un funcionario no activa el dispositivo, debe dejar una explicación por escrito, salvo excepciones operativas previstas en la política.

Existen límites. ICE excluye, entre otras circunstancias, tareas encubiertas, encuentros en los que puedan aparecer informantes confidenciales, actividades de vigilancia sin un operativo previsto, vuelos comerciales y actuaciones en tribunales o centros de salud.

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La agencia tampoco puede usar estos dispositivos únicamente para registrar a personas que ejercen actividades protegidas por la Primera Enmienda, como protestas o expresiones políticas.

El despliegue del ICE y sus cámaras corporales en agosto 2026

La promesa de cobertura total llega después de una implementación incompleta. A mediados de julio, el Departamento de Seguridad Nacional informó que las cámaras se habían distribuido en más de la mitad de las oficinas de campo de ICE y que el resto las recibiría dentro de los siguientes 60 días. El nuevo plazo anunciado por Venturella adelanta la fecha de finalización a agosto.

El Congreso asignó 20 millones de dólares en el presupuesto del año fiscal 2026 para comprar, desplegar y operar cámaras corporales destinadas a agentes y oficiales del Departamento de Seguridad Nacional.

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Esa partida resulta relevante porque la directiva de ICE ya contemplaba el uso de estos equipos, pero la agencia había reconocido que no tenía recursos suficientes para entregarlos a todo su personal policial.

Las grabaciones pueden convertirse en evidencia para reconstruir una interacción entre un agente y una persona bajo custodia, aunque la existencia del video no garantiza automáticamente que sea divulgado al público o entregado de inmediato fuera de los mecanismos legales de acceso a registros.

¿Cuándo el ICE puede divulgar los videos de un operativo?

La política prevé una revisión acelerada cuando una grabación registre una lesión corporal grave o una muerte bajo custodia.

En esos casos, ICE señala que puede agilizar la publicación del material, por lo general dentro de 72 horas o cuando sea operacionalmente viable, si determina que divulgarlo beneficia a la agencia.

Sin embargo, el director de ICE puede bloquear o postergar indefinidamente la publicación si considera que existen circunstancias específicas y contundentes que no se resuelven mediante ediciones del video.

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Venturella sostuvo que esas restricciones buscan proteger investigaciones y la privacidad de las personas involucradas, y cuestionó una interpretación de AP según la cual la norma limitaría la transparencia de manera general.