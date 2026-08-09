Del estremecedor accidente y vuelco que protagonizó Tomás Fernández a la ajustada victoria de Ponce de León

El regreso del TC2000 al autódromo de Toay, en La Pampa, después de cinco años, resultó una visita que enseñó las múltiples situaciones que ofrece el automovilismo: un fortísimo accidente, la penalización a quien era el puntero de la carrera y un desenlace vibrante. La sexta fecha del calendario, las autoridades anunciaron en el circuito pampeano las sedes de las dos próximas estaciones de la temporada, descubrió en el golpe contra el paredón y vuelco que protagonizó Tomás Fernández (Nissan Kicks), en el comienzo de la prueba final, el susto de la jornada, mientras que el festejo de Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross) se decidió por apenas 249 milésimas.

Gabriel Ponce de León festejó por segunda oportunidad en el autódromo de Toay: hace 11 años ganó los 200 Kilómetros del Super TC2000 junto a Matías Rossi EmiPOLI - Prensa TC2000

En la pista, Franco Vivian (Chevrolet Tracker) fue la primera referencia cuando los autos giraron en el primer entrenamiento del sábado, aunque Ponce de León demostró que su coche, que alista el Corsi Sport, sería un actor principal. Al momento de clasificar, donde la estrategia, la succión y los neumáticos son determinante por las características del trazado, Facundo Aldrighetti (Honda ZR-V) se quedó con el mejor registro, logrando su primera pole con la marca japonesa y la tercera en la categoría. Honda no lideraba en los cronómetros desde los 200 Kilómetros de Buenos Aires 2025, con el binomio Leonel Pernía-Ignacio Montenegro.

Franco Vivian y Facundo Morrillo, compañeros de equipo y quienes completaron el podio en Toay EmiPOLI - Prensa TC2000

En tres de las cinco presentaciones en Toay el ganador fue Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GRS), pero el actual puntero del campeonato quedó fuera del top 10 en la qualy y finalizó la carrera en el 12do puesto del clasificador. “Un fin de semana difícil en cuanto al balance del auto. Nos costó desde el Shakedown...”, apuntó Rossi, que para completar los infortunios rompió el motor. El campeón defensor se impuso en el estreno en 2013, pero también en 2015 y el año pasado. Los tres triunfos fueron con el equipo Toyota y la segunda de las victorias la ejecutó junto con Ponce de León, en los 200 Kilómetros del Super TC2000; el juninense fue el piloto invitado del Misil.

Matías Rossi y un fin de semana sin rumbo en Toay: el campeón defensor finalizó decimosegundo, tras romper el motor EmiPOLI - Prensa TC2000

Con Rossi fuera de las posiciones de vanguardia, el equipo oficial Toyota se esperanzó con Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GRS) para dar batalla, pero las ilusiones se desvanecieron en la largada: el auto quedó prácticamente detenido y la carrera se convirtió en una competencia contrarreloj para recuperar posiciones. La bandera a cuadros lo encontró en el sexto casillero, desperdiciando una oportunidad de descontarle y presionar a Rossi.

Tomás Fernández destruyó el Nissan Kicks tras el fortísimo golpe contra el paredón; el impacto y vuelco del coche del santafecino provocó escozor en el autódromo EmiPOLI - Prensa TC2000

El primer giro dejó como saldo el quedo, pero también sobrepasos, despistes y el fortísimo accidente de Fernández, tras impactar contra la barrera de material y volcar el auto. Un momento de tensión y dramatismo, aunque el oriundo de San Jorge, en la provincia de Santa Fe, consiguió descender por sus propios medios.

Visiblemente golpeado, con dolores en la espalda, recibió el primer auxilio del cuerpo médico de la categoría encabezado por el doctor Pedro Bressi, quien le colocó un cuello ortopédico y luego en camilla fue trasladado al hospital René Favaloro, de Santa Rosa, para someterse a diversos chequeos y descartar lesiones.

TC2000: EL DURÍSIMO ACCIDENTE DE TOMÁS FERNÁNDEZ EN LA FINAL DE TOAY



El piloto Tomás Fernández protagonizó uno de los momentos de mayor preocupación de la final del TC2000 disputada este domingo en el Autódromo Provincia de La Pampa, escenario de la sexta fecha de la temporada… pic.twitter.com/w3i9aEH5rj — TyC Sports (@TyCSports) August 9, 2026

El piloto, de 23 años y que debutó en el TC2000 en la pasada temporada en General Roca, con un Toyota Corolla Cross (Corsi Sport), mantuvo un breve diálogo con la transmisión de Carburando antes de dejar el autódromo. “Estoy bien, fue un palo fuerte y tengo algunos dolores. Fue como que el auto pegó un latigazo cuando le doy al piano interno, se puso por completo de costado y cuando caigo al pasto fue derecho al paredón”, comentó el santafecino, que estaba acompañado por su padre, Eduardo.

Marcelo Ciarrocchi fue penalizado con un pase y siga por la calle de boxes y el castigo, tras un adelantamiento en la largada, dinamitó las posibilidades de triunfo del cordobés NICBOLLES - Prensa TC2000

En el relanzamiento, el cordobés Marcelo Ciarrocchi (Fiat Pulse) se mantuvo al frente, pero los comisarios deportivos investigaban un movimiento anticipado en la largada, que terminó con una sanción: el pase y siga por boxes dinamitó las posibilidades del referente del equipo ATR Racing, que terminó décimo. El heredero de la cabeza de la carrera fue Ponce de León, que logró resistir el avance de Vivian, que ingresó al giro final soldado del coche del juninense. Los intentos de superación no prosperaron y la diferencia fue de 249 milésimas. Los representantes del YPF Elaion Auro ProRacing completaron el podio, ya que tercero finalizó Franco Morillo (Chevrolet Tracker).