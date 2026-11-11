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Cambia una regla del Uscis y EE.UU. rechaza permisos de trabajo con el Formulario I-129 que no cumpla los requisitos
El organismo de trámites de inmigración rechaza desde el 9 de noviembre las peticiones en EE.UU. con ediciones antiguas
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LA NACION
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) solo acepta desde el 9 de noviembre de 2026 la nueva edición del Formulario I-129, la petición que presentan los empleadores para contratar trabajadores extranjeros temporales, entre ellos profesionales mexicanos con visa TN. La edición vigente es del 9 de septiembre y reemplaza a la del 27 de febrero de 2026.
Qué cambia en el Formulario I-129 desde el 9 de noviembre de 2026
- Según la página de actualizaciones de formularios del Uscis, la edición 09/09/26 se publicó el 9 de septiembre de 2026 y, desde el 9 de noviembre, es la única que el organismo acepta.
- Hasta esa fecha también se podía usar la edición 02/27/26.
- Si el formulario se imprime, todas las páginas deben ser de la misma edición y mostrar su fecha y numeración. Si faltan páginas o son de otra edición, el Uscis advierte que puede rechazarlo.
- La fecha de edición figura al pie de cada página del formulario y de sus instrucciones, en formato mes, día y año.
- El formulario y las instrucciones se descargan desde la página oficial del Uscis.
Quién presenta el Formulario I-129 y para qué visas de trabajo se usa
- Lo presenta el empleador, no el trabajador, según las instrucciones del formulario.
- Entre las categorías que se tramitan con este documento figuran H-1B, L-1, H-2A, H-2B, O, P y la TN, destinada a profesionales de México y Canadá.
Tarifa de H-1B y L-1: la norma que coincide con la nueva edición
- De acuerdo con el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el 10 de agosto de 2026 una norma final, vigente desde el 9 de septiembre de 2026.
- La norma obliga a los empleadores cubiertos a pagar la tarifa en toda extensión de H-1B y L-1, incluso si el trabajador sigue con el mismo empleador. Son los que tienen 50 o más empleados en el país y más de la mitad con visa H-1B o L-1.
- Los montos son de 4.000 dólares para H-1B y 4.500 dólares para L-1.
- El DHS aclaró en esa norma que las peticiones enmendadas sin pedido de extensión quedan exentas y que la tarifa no se aplica a peticiones pendientes ni pasadas.
Qué pasará con los permiso de trabajo en noviembre 2026
- El formulario lo presenta el empleador. Los trabajadores no lo envían.
- La edición vigente es la 09/09/26. Su fecha aparece al pie de cada página.
- Los empleadores que no son “cubiertos” no pagan la tarifa de 4.000 o 4.500 dólares.
- La propuesta del DHS del 14 de octubre de 2026 para eliminar la deferencia a decisiones previas es un proyecto aparte. No cambia este requisito.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.