El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) solo acepta desde el 9 de noviembre de 2026 la nueva edición del Formulario I-129, la petición que presentan los empleadores para contratar trabajadores extranjeros temporales, entre ellos profesionales mexicanos con visa TN. La edición vigente es del 9 de septiembre y reemplaza a la del 27 de febrero de 2026.

Qué cambia en el Formulario I-129 desde el 9 de noviembre de 2026

Según la página de actualizaciones de formularios del Uscis, la edición 09/09/26 se publicó el 9 de septiembre de 2026 y, desde el 9 de noviembre, es la única que el organismo acepta.

Hasta esa fecha también se podía usar la edición 02/27/26.

Si el formulario se imprime, todas las páginas deben ser de la misma edición y mostrar su fecha y numeración. Si faltan páginas o son de otra edición, el Uscis advierte que puede rechazarlo.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

La fecha de edición figura al pie de cada página del formulario y de sus instrucciones, en formato mes, día y año.

El formulario y las instrucciones se descargan desde la página oficial del Uscis.

Quién presenta el Formulario I-129 y para qué visas de trabajo se usa

Lo presenta el empleador, no el trabajador, según las instrucciones del formulario.

Entre las categorías que se tramitan con este documento figuran H-1B, L-1, H-2A, H-2B, O, P y la TN, destinada a profesionales de México y Canadá.

Cambia una regla del Uscis y EE.UU. rechaza permisos de trabajo con el Formulario I-129 que no cumpla los requisitos Imagen creada con IA

Tarifa de H-1B y L-1: la norma que coincide con la nueva edición

De acuerdo con el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el 10 de agosto de 2026 una norma final, vigente desde el 9 de septiembre de 2026.

La norma obliga a los empleadores cubiertos a pagar la tarifa en toda extensión de H-1B y L-1, incluso si el trabajador sigue con el mismo empleador. Son los que tienen 50 o más empleados en el país y más de la mitad con visa H-1B o L-1.

Los montos son de 4.000 dólares para H-1B y 4.500 dólares para L-1.

El DHS aclaró en esa norma que las peticiones enmendadas sin pedido de extensión quedan exentas y que la tarifa no se aplica a peticiones pendientes ni pasadas.

Cambia una regla del Uscis y EE.UU. rechaza permisos de trabajo con el Formulario I-129 que no cumpla los requisitos Fotomontaje realizado con IA

Qué pasará con los permiso de trabajo en noviembre 2026

El formulario lo presenta el empleador. Los trabajadores no lo envían.

La edición vigente es la 09/09/26. Su fecha aparece al pie de cada página.

Los empleadores que no son “cubiertos” no pagan la tarifa de 4.000 o 4.500 dólares.

La propuesta del DHS del 14 de octubre de 2026 para eliminar la deferencia a decisiones previas es un proyecto aparte. No cambia este requisito.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.