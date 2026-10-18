El DHS lo pidió: la regla del Uscis que cambiaría las solicitudes de trabajo para inmigrantes mexicanos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó el 14 de octubre una propuesta para modificar una regla del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos sobre las solicitudes de trabajo de inmigrantes mexicanos y otros extranjeros. La iniciativa afectaría el procedimiento que utiliza el organismo migratorio para resolver determinadas peticiones de extensión de estadía vinculadas con empleos temporales.

¿Qué regla del Uscis quiere cambiar el DHS para las solicitudes de trabajo?

De acuerdo con el documento publicado en el Registro Federal, el cambio consiste en eliminar una disposición que obliga a los funcionarios a respetar determinadas decisiones favorables adoptadas anteriormente sobre la elegibilidad de un trabajador extranjero.

La iniciativa busca eliminar una disposición que obliga a los funcionarios migratorios a considerar decisiones favorables anteriores Imagen ilustrativa generada con IA

La regulación, identificada como 8 CFR 214.1(c)(5), establece un criterio de deferencia cuando un empleador solicita prolongar la permanencia del mismo beneficiario, bajo la misma clasificación migratoria y sin modificaciones sustanciales en las circunstancias del caso.

En esas condiciones, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) debe tomar como referencia su resolución previa, salvo que detecte un error material, cambios relevantes o nueva información desfavorable.

La propuesta permitiría realizar una evaluación independiente de cada petición, incluso cuando el organismo ya hubiera autorizado una solicitud semejante para esa persona.

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La modificación se refiere a determinadas extensiones de estadía presentadas mediante el Formulario I-129, Petición para Trabajador No Inmigrante.

Las visas laborales que podrían quedar alcanzadas por la modificación

La iniciativa comprende distintas categorías de trabajadores extranjeros que solicitan continuar temporalmente sus actividades en Estados Unidos.

Entre ellas se encuentra la clasificación TN, destinada a determinados profesionales de México y Canadá, además de otras modalidades de empleo no inmigrante. Las categorías contempladas incluyen:

TN: profesionales mexicanos y canadienses que cumplen los requisitos de esa clasificación.

profesionales mexicanos y canadienses que cumplen los requisitos de esa clasificación. H-1B: trabajadores en ocupaciones especializadas.

trabajadores en ocupaciones especializadas. H-2A y H-2B: empleados temporales agrícolas y no agrícolas.

empleados temporales agrícolas y no agrícolas. L-1: personal transferido dentro de una misma empresa.

personal transferido dentro de una misma empresa. O y P: personas con determinadas capacidades, logros o actividades profesionales.

personas con determinadas capacidades, logros o actividades profesionales. E, Q y R: otras clasificaciones de empleo temporal previstas en la normativa migratoria.

El alcance de la disposición depende del tipo de petición y de las condiciones del trámite. No se trata de una modificación específica para ciudadanos mexicanos, sino de un cambio general que también podría afectar a quienes utilizan la categoría TN.

¿Por qué el DHS propone revisar decisiones laborales previamente aprobadas?

El departamento sostiene que la deferencia obligatoria limita la capacidad de los funcionarios para examinar nuevamente los antecedentes de una petición.

Con la eliminación de ese requisito, la agencia podría reconsiderar los elementos presentados por el solicitante y determinar si continúa cumpliendo las condiciones correspondientes a su clasificación.

Entre las categorías que podrían verse afectadas figura la visa TN, destinada a profesionales mexicanos y canadienses Fotomontaje realizado con IA

El DHS también plantea que la responsabilidad de demostrar la elegibilidad debe permanecer en el peticionario, independientemente de las resoluciones anteriores.

Entre los fundamentos de la propuesta figuran la posibilidad de identificar irregularidades, detectar información relevante que no hubiera sido advertida y fortalecer los controles sobre el cumplimiento de las condiciones migratorias.

El documento incorpora resultados de inspecciones a empleadores. Para la clasificación H-1B, la proporción de visitas con hallazgos de fraude o incumplimiento pasó del 16,77% en el período fiscal 2018-2020 al 22,39% entre 2022 y 2025.

En el caso de la categoría L-1A, los porcentajes fueron del 18,37% y el 24,46%, respectivamente. El organismo reconoce que otros factores también podrían influir en esas diferencias.