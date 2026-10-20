Colombianos con doble ciudadanía y el uso de un Enhanced ID sobre la REAL ID o el pasaporte para salir de EE.UU.

Las personas de origen colombiano que también tienen ciudadanía estadounidense pueden tramitar una Enhanced ID, conocida como licencia de conducir mejorada (EDL, por sus siglas en inglés), si cumplen con las condiciones establecidas. Este documento permite acreditar la identidad y el estatus en determinados cruces fronterizos terrestres y marítimos, además de funcionar como un permiso para manejar.

Qué diferencia hay entre la Enhanced ID y la REAL ID

La REAL ID es una credencial que cumple con los estándares federales de identificación. Puede utilizarse para abordar vuelos domésticos dentro de Estados Unidos, para ingresar a determinadas instalaciones federales que exigen este tipo de documento y también funciona como licencia de conducir o identificación estatal, según la credencial solicitada.

REAL ID o Enhanced ID: las diferencias y cómo tramitar el documento

La Enhanced ID, por su parte, incorpora esas funciones y agrega la posibilidad de utilizarla para determinados cruces internacionales por tierra o mar. Está destinada a estadounidenses y permite acreditar la ciudadanía al regresar a EE.UU. desde Canadá, México y algunos destinos del Caribe, según la información oficial.

Sin embargo, ninguna de las dos credenciales reemplaza al pasaporte para los vuelos internacionales.

Cuándo conviene viajar con la Enhanced ID o el pasaporte

Para los colombianos con doble ciudadanía que cruzan con frecuencia las fronteras de EE.UU. con Canadá o México por tierra, la Enhanced ID puede evitar que tengan que llevar el pasaporte en determinados trayectos autorizados. También puede utilizarse para regresar por vía marítima desde algunos destinos incluidos en las reglas de aceptación.

En cambio, quienes viajan en avión a Colombia o a otros países deben llevar el pasaporte correspondiente. La Real ID sirve para vuelos nacionales, pero no para cruces internacionales; la Enhanced ID agrega funciones fronterizas específicas, aunque tampoco reemplaza la libreta en los viajes aéreos internacionales.

La REAL ID incluye una estrella en la parte superior de la tarjeta, mientras que la Enhanced ID muestra una bandera de EE.UU. DMV New York

Qué documentos necesitan los colombianos para solicitar la Enhanced ID

Para solicitar una Enhanced ID, el interesado debe demostrar que es ciudadano de EE.UU. Entre los documentos admitidos se encuentran:

Pasaporte estadounidense vigente

Certificado de nacimiento estadounidense

Certificado de naturalización

Para un colombiano con doble ciudadanía, la Enhanced ID es una opción conveniente bajo condiciones específicas de viaje y residencia DMV de Nueva York

También debe presentar un comprobante del número de Seguro Social, como la tarjeta correspondiente, un formulario W-2 o 1099, o un recibo de pago que incluya el número requerido. A esto se suman dos pruebas de residencia física en el estado donde se realiza el trámite, como facturas de servicios, extractos bancarios o correspondencia oficial.

Los documentos deben acreditar el nombre legal completo del solicitante. Si hubo cambios por matrimonio, divorcio o resolución judicial, se deben aportar las actas o certificaciones que permitan relacionar los nombres consignados en los distintos registros.

Cómo solicitar la Enhanced ID y cuánto cuesta

La Enhanced ID no está disponible para todos los extranjeros que viven en Estados Unidos. Para solicitarla es necesario ser ciudadano estadounidense y residir en uno de los cinco estados que la emiten:

Nueva York

Michigan

Minnesota

Vermont

Washington

En Nueva York, por ejemplo, la solicitud se realiza ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). El interesado debe completar el formulario correspondiente, reunir los documentos originales o las copias certificadas aceptadas y presentarse en una oficina habilitada.

El organismo revisa la documentación y toma una fotografía para emitir la credencial. Este trámite contempla un recargo de US$30 sobre la tarifa habitual de la licencia de conducir o de la identificación estatal.

En otros estados, según American Safety Council, los importes son diferentes:

Vermont aplica un adicional de US$30

aplica un adicional de Michigan cobra US$45

cobra Minnesota suma US$15 a la tarifa regular

suma a la tarifa regular En Washington, el costo para una primera EDL es de US$35, a ese valor se le suma una tarifa tecnológica de US$1 y una de emisión de US$16 por año

Después de la presentación, el solicitante recibe una identificación temporal en papel y la tarjeta definitiva se envía por correo. El plazo de entrega puede variar según el organismo y el procedimiento.