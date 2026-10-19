Mexicanos con doble ciudadanía: en qué casos conviene usar la Enhanced ID sobre la REAL ID y el pasaporte

Los mexicanos que también tienen ciudadanía estadounidense pueden solicitar una identificación que se adapte a sus necesidades de viaje. La Enhanced ID, conocida como licencia de conducir mejorada (EDL, por sus siglas en inglés), reúne las funciones de una REAL ID y permite utilizar la tarjeta para ingresar a Estados Unidos desde determinados países vecinos por tierra o mar.

Enhanced ID y REAL ID: qué permite hacer cada documento

La REAL ID responde a los requisitos federales de seguridad establecidos para abordar vuelos dentro de EE.UU. y acceder a determinadas instalaciones federales. Sin embargo, no reemplaza los documentos exigidos para cruzar una frontera internacional.

La REAL ID incluye una estrella en la parte superior de la tarjeta, mientras que la Enhanced ID muestra una bandera de EE.UU. DMV New York

La Enhanced ID, en cambio, incorpora esa posibilidad para ciudadanos estadounidenses que regresan al país desde Canadá, México y ciertos destinos del Caribe, siempre que el cruce se realice por vías terrestres o marítimas autorizadas, según la información oficial.

Ambas tarjetas presentan diferencias que deben considerarse antes de iniciar el trámite. La REAL ID lleva una estrella como distintivo, mientras que la Enhanced ID incorpora una bandera estadounidense. En Nueva York, esta última implica un pago adicional de US$30 sobre la tarifa habitual de la licencia de conducir o identificación.

Cuándo conviene utilizar la Enhanced ID en lugar del pasaporte

Para quienes viajan con frecuencia en automóvil o autobús entre EE.UU. y Canadá o México, la Enhanced ID puede ser una alternativa práctica.

Su tamaño permite llevarla en la billetera y utilizarla como documento de identificación y ciudadanía estadounidense en los cruces terrestres habilitados, sin necesidad de transportar el pasaporte durante esos trayectos.

La tarjeta también puede utilizarse en determinados viajes marítimos, incluidos los cruceros que cumplen con las condiciones de ingreso correspondientes. Cuenta con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) y una zona de lectura mecánica que facilitan el procesamiento de información en los controles fronterizos.

Para un mexicano con doble ciudadanía, la Enhanced ID es una opción conveniente bajo condiciones específicas de viaje y residencia DMV de Nueva York

Sin embargo, la Enhanced ID no sirve para abordar vuelos internacionales. Quienes viajen en avión desde EE.UU. hacia México, Canadá u otro país deben presentar el pasaporte correspondiente.

Para los mexicanos con doble nacionalidad, la normativa federal exige utilizar un pasaporte estadounidense al entrar y salir de EE.UU. Si también se necesita acreditar la situación ante las autoridades de México, se pueden llevar los documentos pertinentes.

Enhanced ID: qué deben acreditar los ciudadanos con doble nacionalidad

La Enhanced ID está reservada a ciudadanos estadounidenses que residen en un estado que emite esta identificación, como:

Nueva York

Michigan

Minnesota

Vermont

Washington

REAL ID o Enhanced ID: las diferencias y cómo tramitar el documento

A diferencia de la REAL ID, que solo requiere probar estatus legal, para la EDL es obligatorio demostrar la ciudadanía de EE.UU.

De acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés), entre los documentos que se pueden presentar figuran:

Pasaporte estadounidense vigente

Certificado de nacimiento estadounidense

Certificado de naturalización

El solicitante también debe presentar documentación que acredite su número de Seguro Social y dos comprobantes de residencia en el estado, con una dirección física y fechas que permitan verificar el domicilio.

La información presentada debe reflejar el nombre legal completo del solicitante. Si hubo modificaciones por matrimonio, divorcio u otra causa, será necesario presentar las actas o resoluciones que permitan establecer la continuidad entre los nombres registrados.

Los comprobantes de domicilio pueden incluir facturas de servicios, extractos bancarios y correspondencia oficial, siempre que cumplan con las condiciones del DMV.

Cómo solicitar la Enhanced ID y cuánto cuesta

El trámite debe realizarse personalmente en una oficina habilitada del DMV. Antes de acudir, conviene reunir la documentación original o las copias certificadas requeridas y comprobar que los datos coincidan. En Nueva York, por ejemplo, la solicitud puede iniciarse mediante el formulario MV-44, utilizado para licencias de conducir e identificaciones.

Durante la visita, el personal revisará los documentos, registrará la información y tomará una fotografía. Según el sitio web del DMV, el solicitante deberá abonar la tarifa correspondiente al trámite y el recargo de US$30 por la categoría Enhanced.

Una vez completado el procedimiento, la agencia estatal devuelve los documentos originales y entrega una identificación temporal en papel. La tarjeta definitiva se envía por correo y, según los plazos estimados, puede llegar en un período de entre siete y 14 días hábiles.