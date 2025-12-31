Cómo consultar gratis si el ICE o un juez migratorio tiene un caso activo en contra de un migrante

Para los migrantes en Estados Unidos, existen dos recursos gratuitos que permiten consultar si existe un caso activo que haya iniciado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y esté en manos de un juez migratorio. Los extranjeros cuentan con herramientas tanto en línea como por teléfono para verificarlo sin costo.

Qué es el ACIS, el sistema automatizado de información sobre casos migratorios

Los extranjeros que se encuentren en el país norteamericano cuentan con este recurso como la vía más rápida y directa para obtener información.

El sistema ACIS pide estos datos para devolver la información sobre el estado de un caso migratorio Captura

El Sistema de Información Automatizada de Casos (ACIS, por sus siglas en inglés) pertenece a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) y se puede acceder en la web.

Una vez dentro, el inmigrante solo deberá completar dos datos:

El número de extranjero , denominado en inglés como Alien Number o A-Number .

, denominado en inglés como . Su nacionalidad.

Luego de brindar esto, solo hay que enviar la solicitud y el sistema devuelve la respuesta correspondiente. Si no existe un proceso activo, el ACIS indicará que “no hay información de caso para este número de extranjero“.

En este punto, será importante revisar nuevamente que los datos sean correctos, ya que algún error en el número puede llevar a que el sistema no encuentre el caso de inmigración correspondiente.

Más allá de que la información puede ser útil para el migrante, el sitio web del ACIS advierte que es “solo para fines informativos generales y no reemplaza ningún manual, política o publicación de la EOIR”.

El sistema de la EOIR avisará al migrante si tiene un caso activo en la corte Facebook EOIR

En caso de tener dudas, la recomendación siempre es obtener asesoría legal para que cada extranjero pueda tratar su caso en específico.

Migrantes pueden consultar por teléfono si tienen un caso activo en la corte

Además del ACIS, que habilita a los extranjeros a consultar sobre la existencia de un caso activo en línea, también está disponible la vía telefónica. Para eso, hay que seguir estos pasos:

Llamar al número 1-800-898-7180 .

. Seguir las indicaciones correspondientes y elegir el idioma deseado .

. Ingresar el A-Number.

A partir de estos datos y al igual que el ACIS, el sistema telefónico le otorgará al inmigrante la información sobre si existe un caso en su contra.

Los inmigrantes pueden verificar el estado de su caso en línea o por teléfono

Qué es el A-Number, requisito para que los migrantes consulten si tienen un caso en EE.UU.

Además de ser un dato necesario para consultar el estado o existencia de un caso en ambos sistemas, es de suma importancia para cualquier migrante.

El número de extranjero es un identificador único asignado a cada inmigrante en los trámites. Siempre comienza con la letra “A” y luego es seguido por nueve dígitos.

En caso no de conocerlo, se puede buscar en cualquier documento emitido por inmigración, como correspondencias oficiales, formularios de detención o documentos de procesamiento del ICE.

Además de conocerlo, es recomendable que el migrante también lo comparta con familiares u otras personas de confianza, ya que el A-Number puede ayudar, entre otras cosas, a localizarlo.

En caso de un arresto del ICE, cualquier persona que conozca el número de extranjero del detenido puede acceder al sistema oficial para obtener su paradero.