Para frenar al ICE: la opción poco conocida que tienen los migrantes para evitar la “trampa” de los arrestos en EE.UU.

Las detenciones de migrantes en cortes de Estados Unidos aumentaron drásticamente en los últimos meses por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, existe una herramienta que puede salvar a los extranjeros que viven en el país norteamericano. Para evitar atravesar esta situación, tienen la opción de solicitar que su audiencia se desarrolle de manera virtual.

La opción poco conocida para migrantes en cortes de inmigración de EE.UU.: cómo pedir una audiencia virtual

Los tribunales de inmigración de EE.UU. son el espacio donde los migrantes pueden defender sus casos. Allí, bajo las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump, se registraron numerosos arrestos en los últimos meses de personas que iban a comparecer para cumplir con el proceso. Para evitar esto, existe una alternativa que la mayoría desconoce.

Para evitar al ICE, existe la opción poco conocida de pedir un cambio de formato de audiencia X: @EroHarlingen - X (antes Twitter) @EroHarlingen

Según el National Immigration Project, los extranjeros pueden pedir el cambio del formato para realizar la audiencia de manera virtual. Pueden aplicar quienes se enfrentan a un proceso de expulsión, conocido también como procedimiento de deportación.

Para avanzar, deben pedir permiso al tribunal mediante una Moción para Cambiar el Formato de la Audiencia. Antes, es importante saber si la próxima comparecencia se realizará en persona o de manera virtual. Para verificar esto, los interesados deben ingresar al sitio web del Sistema de Información Automatizada de Casos (ACIS, por sus siglas en inglés). También pueden llamar al 1-800-898-7180.

El extranjero deberá tener a mano su número A para acceder a la información de su audiencia. Este comienza con la letra “A” y continúa con un número de 8 o 9 dígitos; puede encontrarse en los documentos de inmigración.

En general, las personas que no tienen un representante legal (abogado o representante acreditado) son citadas a procesos presenciales por defecto.

Cómo cambiar una audiencia de inmigración presencial a virtual en EE.UU.: pasos y requisitos

La organización mencionada indica que para solicitar la modificación de la audiencia de presencial a virtual, el migrante tiene que preparar una moción. En este punto, es necesario enviar por correo una copia de ciertos documentos tanto al Tribunal de Inmigración donde se tramita su caso como al abogado del gobierno. Debe incluir:

Solicitud de Cambio de Formato : tiene que explicar por qué el extranjero desea cambiar el formato de su audiencia a una en línea. Podría deberse a que tiene una condición médica que le dificulta la asistencia, a que vive lejos del tribunal de inmigración u otras razones.

: tiene que explicar por qué el extranjero desea cambiar el formato de su audiencia a una en línea. Podría deberse a que tiene una condición médica que le dificulta la asistencia, a que vive lejos del tribunal de inmigración u otras razones. Pruebas : tiene que incluir documentación que sirva como prueba de lo que explica en la petición.

: tiene que incluir documentación que sirva como prueba de lo que explica en la petición. Orden propuesta del juez de inmigración : se presenta con la mayoría de las solicitudes ante el tribunal de inmigración. Tiene que completarla con la ciudad y el estado del tribunal, su nombre y su número A.

: se presenta con la mayoría de las solicitudes ante el tribunal de inmigración. Tiene que completarla con la ciudad y el estado del tribunal, su nombre y su número A. Comprobante de notificación: al llenar y firmar este documento, la persona declara bajo juramento que enviará una copia de su pedido al abogado del gobierno.

Los migrantes tienen la opción de presentar cientos documentos para frenar al ICE y evitar los arrestos ICE.gov

Al realizar la audiencia de manera virtual, los extranjeros pueden evitar el riesgo de encontrarse con agentes federales a la salida de su cita. Desde la asunción de Trump, muchos arrestos se produjeron en las cortes. Allí, los jueces desestiman el caso y, cuando la persona cree que fue liberada, se topa con los funcionarios de inmigración al abandonar el recinto judicial.

Aumento de arrestos de ICE en cortes de inmigración: cifras, demandas y críticas de organizaciones

Ante el incremento de detenciones de agentes federales en juzgados, organizaciones presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Los grupos exigen la divulgación de registros cruciales sobre arrestos en tribunales de inmigración y el sobreseimiento de casos.

Según American Immigration Council, esta es “una práctica profundamente problemática” debido a que “socava principios fundamentales de nuestra democracia”.

En el controvertido escenario frente a las detenciones, el matemático Joseph Gunther realizó un análisis sobre estas prácticas. Mediante el estudio de datos federales identificó cerca de 2400 operativos del ICE que probablemente se realizaron en tribunales de inmigración de todo el país norteamericano hasta julio. El foco está en Nueva York, donde se registraron 460.

Más del 90% de los migrantes arrestados por ICE en cortes de EE.UU. sólo contaban con infracciones a la ley de inmigración Freepik - Freepik

El matemático advirtió que el número podría ser mayor, ya que no se informan oficialmente estos arrestos. Además, más del 90% solo tenía cargos civiles por inmigración, como cruzar la frontera ilegalmente.

En un comunicado de prensa publicado en mayo, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, justificó la modalidad. “Las detenciones de inmigrantes ilegales con antecedentes penales en los juzgados son de sentido común. Esto permite ahorrar valiosos recursos policiales porque ya saben dónde estará el objetivo”, sostuvo.