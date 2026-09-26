Confirmado por el ICE: cómo operarían los centros de detención móviles a bordo de furgonetas en Pensilvania

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) avanza en Pensilvania con una controvertida táctica que consiste en la implementación de centros de detención móviles a bordo de furgonetas. El objetivo es expandir su capacidad de custodia en el estado y, según los informes, el modelo operaría con reglas específicas y funcionaría en los operativos de arresto.

Cómo funcionarían las furgonetas de detención del ICE en Pensilvania

Con el objetivo de expandir su capacidad de detención en Pensilvania, la agencia encargada de realizar los operativos de control migratorio utilizaría una particular estrategia con furgonetas como “centros de detención móviles”. Según informó NPR, operarían como una flota de vehículos especiales que seguirían de cerca a los agentes en las redadas.

La red vehicular ofrecerá una capacidad de retención temporal durante los despliegues de los agentes del ICE en Pensilvania Fotomontaje generado con IA

Las unidades mantendrían a los detenidos en custodia hasta completar la capacidad del vehículo o finalizar la jornada de trabajo. Esto permitiría ahorrar tiempo en los desplazamientos.

Además, los documentos gubernamentales establecen una regla específica que limita “la permanencia de las mujeres dentro de las unidades a un máximo de 10 horas” continuas. Los documentos no precisan estándares sobre alimentación, acceso a baños ni otros aspectos de las condiciones de permanencia.

En ese sentido, el texto tampoco precisa el suministro de alimentos ni el acceso a servicios higiénicos en el interior de las furgonetas. Al respecto, analistas del grupo de vigilancia Project Salt Box señalaron que este formato corresponde a redadas masivas en lugar de operativos focalizados.

Las unidades móviles acompañarían las incursiones de los agentes para recibir de forma inmediata a las personas bajo arresto. De este modo, los vehículos funcionarían como puntos de concentración previa antes del traslado a los centros principales.

Bajo el nuevo modelo, los agentes del ICE mantendrán a los detenidos en custodia dentro de las furgonetas hasta completar la capacidad del vehículo o finalizar la jornada de trabajo ICE

ICE en Pensilvania: quién operaría los centros móviles de detención

Las unidades serían gestionadas por GTI, la filial de transporte de GEO Group (uno de los principales contratistas privados de prisiones e infraestructura del ICE), según el documento. Wriston consideró que el foco en Pensilvania podría responder a que algunas jurisdicciones limitan la cooperación con el ICE, lo que dificulta el uso de determinadas cárceles locales.

A diferencia de lo que ocurre en otros estados, en Pensilvania numerosos departamentos policiales no pueden colaborar con el ICE, lo que limita el uso de cárceles locales para estos arrestos, según Michael Wriston, analista exmilitar de inteligencia y cofundador del grupo de vigilancia Project Salt Box.

Es importante remarcar que los documentos corresponden a especificaciones oficiales de contratación e infraestructura. Los textos muestran que el ICE contempla implementar este modelo, aunque por el momento la agencia no confirmó públicamente cuándo comenzaría a utilizarlo.

El arresto del ICE de un ciudadano estadounidense en Illinois

ICE amplía su capacidad de detención tras el retroceso del plan de almacenes

A principios de año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) avanzó con la compra de grandes almacenes para incrementar la capacidad de detención de inmigrantes del gobierno federal.

No obstante, el proyecto generó protestas comunitarias, demandas judiciales de varios estados (como Maryland) y la decisión de vender la mayoría de las instalaciones adquiridas.

Ahora, la estrategia de furgonetas móviles surge tras el colapso del plan anterior. El ICE cuenta con una asignación suplementaria de 75.000 millones de dólares proveniente de la ley One Big Beautiful Bill Act y recientemente firmó contratos de construcción por más de US$7000 millones. En los últimos dos meses, las autoridades realizaron cerca de 100 mil arrestos.

En este contexto, el CEO de GEO Group, George Zoley, indicó en agosto que la agencia federal apuntaba a alcanzar una capacidad operativa de 100 mil camas (actualmente dispone de unas 68.000).

El anterior director interino del ICE, Todd Lyons, describió en 2025 la intención de contar con escuadrones de camiones para acorralar inmigrantes y gestionar el proceso de deportación con una logística similar a “Amazon Prime, pero con seres humanos”.