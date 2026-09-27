Confirmado por el IRS: el reembolso que pueden reclamar trabajadores migrantes con más de un empleador en 2026

Los trabajadores de Estados Unidos que tuvieron más de un empleador durante el año fiscal 2026 podrían tener derecho a reclamar una devolución o crédito por el impuesto del Seguro Social retenido en exceso. La regla del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) indica los montos a tener en cuenta para solicitar el reembolso, así como las excepciones para empresas relacionadas.

El reembolso del IRS que pueden reclamar trabajadores que tuvieron más de un empleador

Cuando una persona trabaja para dos o más empleadores independientes en el mismo año, cada empresa está obligada por ley a retener el 6,2% del Seguro Social sobre los salarios pagados hasta el tope individual de 184.500 dólares, de acuerdo con el portal oficial del IRS.

Bajo las reglas del IRS, la tasa de retención se mantiene en el 6,2% para el empleado y un 6,2% adicional que aporta el empleador para este año fiscal Imagen ilustrativa generada por IA

Este año, la tasa de retención se mantiene en el 6,2% para el empleado y un 6,2% adicional que aporta el empleador.

para el empleado y un adicional que aporta el empleador. Al aplicarse esta tasa sobre el límite salarial de US$184.500, el monto máximo de impuesto del Seguro Social que se debe descontar a un trabajador en todo el año es de US$11.439.

Dado que las empresas no coordinan las retenciones entre sí, si la suma de los salarios obtenidos en todos los empleos supera los US$184.500, la retención total acumulada sobrepasará la cuota máxima anual de US$11.439.

Según las autoridades, el excedente retenido por encima del tope legal no le pertenece al IRS y representa un saldo a favor que el trabajador puede reclamar como reembolso o crédito tributario.

Es importante remarcar que, a diferencia del Seguro Social, el impuesto del Medicare se aplica a una tasa del 1,45% y no tiene límite de base salarial.

Cómo reclamar el reembolso del IRS

De acuerdo con la guía de la agencia tributaria, los trabajadores pueden reclamar el reembolso al presentar la declaración personal de impuestos (Formulario 1040). Al finalizar el año fiscal, cada empleador entregará el Formulario W-2.

Para saber si el crédito aplica, las personas deben sumar la Caja 4 (retenciones de Seguro Social) de todos los W-2.

Para 2026, si la suma total excede el máximo legal de US$11.439, la diferencia es la cantidad en exceso retenida.

Los contribuyentes deben sumar la Caja 4 (retenciones de Seguro Social) de todos los W-2 para realizar el cálculo del crédito Fotomontaje con IA

El exceso retenido se reporta en el Anexo 3 del Formulario 1040, específicamente en la Línea 11. Este crédito se suma directamente al reembolso total o se resta del impuesto que la persona deba pagar.

Además, es necesario señalar que no se pueden combinar las retenciones ni salarios de dos cónyuges para determinar si hubo un exceso de Seguro Social.

Los casos en los que no aplica el crédito por Seguro Social

El IRS aclara una excepción relevante para el ámbito corporativo que impacta en los trabajadores. Según la norma vigente, si dos o más empresas relacionadas emplean simultáneamente a la misma persona y procesan su nómina mediante un agente pagador común, entonces se consideran como un solo empleador. Para esto, deben cumplir los requisitos del régimen de common paymaster.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

En este caso específico, no deben pagar ni retener en conjunto más del límite máximo de impuesto del Seguro Social correspondiente a un único empleador.

La Agencia Tributaria señala también que si una persona tuvo un único empleador que le retuvo más de US$11.439 por error, no puede reclamar este crédito en su Formulario 1040.

En ese escenario, debe solicitar la devolución directamente al empleador o, si la empresa no responde, presentar de forma independiente el Formulario 843 del IRS.