Confirmado para inmigrantes: el cheque de hasta US$32.200 que el IRS otorga a parejas que declaran taxes

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) confirmó los ajustes por inflación para el año tributario 2026, que incluyen una deducción de hasta US$32.200 para matrimonios que declaren impuestos de forma conjunta. En simultáneo, la agencia y el Departamento del Tesoro impulsan una propuesta que restringiría la parte reembolsable de cuatro créditos fiscales según el estatus migratorio del contribuyente.

Qué se sabe del cheque de hasta US$32.000 que el IRS le otorga a las parejas

El IRS fijó la deducción en US$32.200 para matrimonios que presentan la declaración conjunta, según información publicada por el IRS.

para matrimonios que presentan la declaración conjunta, según información publicada por el IRS. Para contribuyentes solteros o casados que declaran por separado, el monto sube a US$16.100.

Los jefes de hogar accederán a una deducción de US$24.150 .

. Estos valores surgen de los ajustes por inflación que incorporan modificaciones de la ley conocida como el One Big Beautiful Bill.

El cheque de US$32.000 es para los matrimonios que presentan la declaración conjunta Freepik

Qué va a pasar con los créditos reembolsables

El IRS y el Tesoro publicaron una propuesta de reglamentación, incluida en el Internal Revenue Bulletin, para modificar el acceso a la porción reembolsable de cuatro créditos fiscales individuales durante 2026.

y el Tesoro publicaron una propuesta de reglamentación, incluida en el Internal Revenue Bulletin, para individuales durante 2026. Las autoridades estiman que 49 millones de contribuyentes reclamarían al menos uno de esos créditos en el año tributario 2026, y que unos 24 millones obtendrían una parte reembolsable.

reclamarían al menos uno de esos créditos en el año tributario 2026, y que unos 24 millones obtendrían una parte reembolsable. Entre 200 mil y 700 mil contribuyentes podrían perder ese excedente por no cumplir con la definición de qualified alien, aunque la propia agencia aclara que se trata de una estimación aproximada.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

La propuesta REG-119882-25 , publicada en el Internal Revenue Bulletin 2026-38, establece que la porción reembolsable de ciertos créditos fiscales federales constituye un beneficio público federal bajo la ley PRWORA, que no puede pagarse a extranjeros que no sean qualified aliens.

, publicada en el Internal Revenue Bulletin 2026-38, establece que la porción reembolsable de ciertos créditos fiscales federales constituye un beneficio público federal bajo la ley PRWORA, que no puede pagarse a extranjeros que no sean qualified aliens. Los créditos afectados por esta propuesta son el crédito por adopción, el crédito de oportunidad estadounidense, el crédito tributario por hijos y el crédito por ingreso del trabajo, de acuerdo con el mismo documento oficial.

Quiénes serían considerados extranjeros calificados para recibir los créditos

Para determinar quién puede obtener ese dinero, la propuesta utiliza la definición de “qualified alien” prevista por la PRWORA. Entre las categorías contempladas figuran:

Los residentes permanentes legales

Las personas a quienes se concedió asilo

Los refugiados

Determinados beneficiarios de parole por un período de al menos un año

Determinados inmigrantes cuya deportación o expulsión fue retenida

Personas con determinadas formas de entrada condicional

Entrantes cubanos o haitianos

También aparecen residentes legales de países asociados mediante un Pacto de Libre Asociación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.