El IRS podría dar hasta US$5100 a familias con tres hijos que presenten su declaración en septiembre de 2026

Las familias que presenten su declaración federal de impuestos correspondiente a 2025 pueden reclamar el Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés) y, si reúnen las condiciones, acceder a su parte reembolsable. El beneficio puede alcanzar hasta 1700 dólares por cada hijo elegible, por lo que una familia con tres hijos podría obtener hasta US$5100.

IRS en EE.UU.: cuánto puede recibir una familia con tres hijos

De acuerdo con un comunicado del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) publicado el 18 de agosto de 2026, quienes solicitaron una prórroga para presentar su declaración no tienen que esperar hasta el 15 de octubre y pueden completar el trámite antes de esa fecha.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

La extensión permite presentar la declaración más tarde, pero no posterga el pago de los impuestos adeudados.

El CTC tiene un valor máximo de US$2200 por cada hijo elegible para el año tributario 2025.

para el año tributario 2025. Una parte de ese crédito puede ser reembolsable a través del Crédito Tributario Adicional por Hijos ( ACTC , por sus siglas en inglés), con un máximo de US$1700 por hijo .

con un máximo de . Por este motivo, el monto de US$5100 corresponde al máximo teórico del ACTC para tres hijos que cumplan todas las condiciones.

Cabe destacar que el ACTC no se entrega automáticamente por tener hijos. Para calcular la parte reembolsable, el IRS utiliza en general una fórmula equivalente al 15% de los ingresos del trabajo que superen los US$2500, hasta alcanzar el límite correspondiente por cada hijo.

Qué requisitos deben cumplir los hijos elegibles por el IRS

Para el año tributario 2025, el IRS establece que un hijo elegible debe cumplir varias condiciones:

Tener menos de 17 años al finalizar 2025.

al finalizar 2025. Ser hijo, hijastro, hijo de crianza elegible, hermano u otro familiar incluido entre las relaciones admitidas por el IRS.

Haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año .

. Ser declarado como dependiente.

No haber aportado más de la mitad de su propio sustento.

Ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero residente.

Contar con un número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos y emitido antes de la fecha límite para presentar la declaración, incluidas las prórrogas.

Además, el organismo exige que el contribuyente o, en determinadas circunstancias, al menos uno de los cónyuges que presenta una declaración conjunta tenga un SSN válido para reclamar el CTC o el ACTC.

Una familia con tres hijos elegibles podría acceder a un beneficio tributario de hasta US$5100 a través del Crédito Tributario Adicional por Hijos. Imagen ilustrativa generada con IA

Cuáles son los límites de ingresos para recibir el crédito del IRS

El IRS establece que los contribuyentes pueden acceder al monto completo del CTC si sus ingresos anuales no superan los US$200 mil, o los US$400 mil cuando presentan una declaración conjunta. Por encima de esos niveles, el crédito comienza a reducirse.

Para el ACTC, el cálculo también depende de los ingresos obtenidos por el contribuyente. El IRS señala que, en general, se necesita haber obtenido al menos US$2500 en ingresos del trabajo para acceder a esta parte reembolsable.

La prórroga solo extiende el plazo para presentar la declaración en el IRS Fotomontaje editado con IA (IRS y Pexels)

Hasta cuándo se puede presentar la declaración de impuestos en EE.UU.

La fecha límite regular para presentar y pagar los impuestos federales correspondientes a 2025 fue el 15 de abril. Los contribuyentes que solicitaron a tiempo una prórroga tienen hasta el 15 de octubre para presentar la declaración.

La prórroga solo extiende el plazo para presentar la declaración. Si existe un saldo pendiente, el impuesto debía pagarse en la fecha límite original para evitar o reducir posibles intereses y multas.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

Para las declaraciones correspondientes a 2025, la restricción legal impedía al IRS emitir reembolsos vinculados con el ACTC antes de mediados de febrero de 2026, una fecha que ya pasó.

Actualmente, el organismo señala que la mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días, aunque algunas declaraciones que reclaman este crédito pueden requerir una revisión adicional.