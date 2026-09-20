Es oficial: El IRS propone limitar cuatro créditos reembolsables según el estatus migratorio

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicaron una propuesta de reglamentación, incluida en el Internal Revenue Bulletin. El texto plantea modificar el acceso a la parte reembolsable de cuatro créditos fiscales individuales durante el año tributario 2026.

Los cuatro créditos incluidos en la propuesta del IRS

El Tesoro y el IRS estiman que 49 millones de contribuyentes reclamarían al menos uno de estos cuatro créditos en el año tributario 2026 y que unos 24 millones obtendrían una parte reembolsable.

De ellos, entre 200 mil y 700 mil podrían quedar sin acceso a ese excedente por no cumplir con la definición de ‘qualified alien’, aunque la propia agencia advierte que se trata de una estimación aproximada.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

La propuesta se basa en las disposiciones del Título IV de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo de 1996 (Prwora, por sus siglas en inglés) y bajo el planteamiento del IRS, los montos que se pagarían al contribuyente cuando un crédito supera la obligación tributaria serían considerados un beneficio público federal.

Por ese motivo, las personas que no entren en la categoría de “extranjeros calificados” no podrían recibir directamente ese excedente correspondiente a los créditos alcanzados por la norma. La restricción se concentra en el reembolso y no impediría utilizar el mismo para disminuir los impuestos adeudados.

La medida contempla:

El Earned Income Credit (EITC) , destinado a determinados trabajadores con ingresos elegibles.

, destinado a determinados trabajadores con ingresos elegibles. El Child Tax Credit (CTC) , incluida su parte adicional reembolsable (ACTC) .

, incluida su parte adicional reembolsable . El American Opportunity Tax Credit (AOTC) , relacionado con determinados gastos educativos.

, relacionado con determinados gastos educativos. El Adoption Tax Credit (ATC), vinculado con gastos de adopción.

El cambio propuesto no establece que una persona pierda necesariamente todo beneficio fiscal. La diferencia está en el tratamiento del importe que exceda la obligación tributaria y que normalmente podría ser entregado como reembolso.

Quiénes serían considerados extranjeros calificados

Para determinar quién puede recibir ese dinero, la propuesta utiliza la definición de “qualified alien” prevista por la PRWORA. Entre las categorías contempladas figuran:

Los residentes permanentes legales

Las personas a quienes se concedió asilo

Los refugiados

Determinados beneficiarios de parole por un período de al menos un año

Determinados inmigrantes cuya deportación o expulsión fue retenida

Personas con determinadas formas de entrada condicional

Entrantes cubanos o haitianos

También aparecen residentes legales de países asociados mediante un Pacto de Libre Asociación.

La definición alcanza, además, a determinados sobrevivientes de violencia doméstica o crueldad extrema que cumplan las condiciones establecidas por la legislación federal.

La clasificación depende de las categorías establecidas en la sección 431(b) del PRWORA, incorporada en 8 U.S.C. 1641(b).

Por otro lado, existe una disposición específica para los matrimonios que presentan una declaración conjunta. Si uno de los cónyuges es ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero calificado, el otro será tratado como “qualified alien” para la aplicación de esta regla.

La norma establece que la parte reembolsada de estos créditos califica como un "beneficio público federal", por lo tanto, las personas que no sean clasificadas no tendrán derecho a recibir la devolución Fotomontaje generado con IA

El día en que se presenta la declaración será determinante

La propuesta establece que el estatus migratorio debe analizarse en la fecha en que se presenta la declaración en la que el contribuyente reclama por primera vez el crédito correspondiente a ese año fiscal. Esto incluye declaraciones presentadas antes del vencimiento, dentro del plazo establecido o de manera tardía.

Un cambio posterior en la situación migratoria no modificaría, bajo esta regla, la condición existente en la fecha de la primera reclamación.

Por ejemplo, si una persona no era un extranjero calificado cuando presentó inicialmente la declaración y obtuvo posteriormente ese estatus, una declaración enmendada no permitiría recuperar el reembolso de ese año si el crédito ya fue solicitado originalmente.

La situación puede ser diferente cuando el contribuyente no reclamó el crédito en la declaración original.

Si lo solicita por primera vez mediante una declaración enmendada y en ese momento ya reúne los requisitos migratorios, la propuesta contempla que pueda ser considerado elegible para la parte reembolsable.

La restricción no prohíbe reducir la deuda o responsabilidad tributaria del contribuyente Fotomontaje editado con IA (IRS y Pexels)

Cómo funcionaría la autocertificación

El IRS plantea que los contribuyentes deberán declarar su condición migratoria o ciudadanía mediante un formulario o anexo incorporado a la declaración de impuestos. El documento señalado en la propuesta es el schedule 3-A, aunque el secretario del Tesoro podría designar otro formulario.

No se exigiría adjuntar documentación migratoria adicional junto con la declaración para realizar esta certificación.

El contribuyente tendría que afirmar, bajo pena de perjurio, que es ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero calificado.

La ausencia de esta declaración en el formato establecido impediría recibir la porción reembolsable de los créditos alcanzados.

La propuesta también señala consecuencias legales para quienes proporcionen deliberadamente información falsa o engañosa sobre su ciudadanía o estatus migratorio, incluida la posibilidad de multas y penas de prisión conforme a la legislación federal.