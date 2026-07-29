Alma Rosa Nieto, abogada de inmigración: “Ahora quieren que los indocumentados no puedan abrir cuentas bancarias”

La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto alertó sobre la expansión de políticas que afectan la vida cotidiana de los extranjeros en Estados Unidos. Una de ellas puede impactar en el acceso de los migrantes indocumentados a las cuentas bancarias y las viviendas públicas.

La advertencia para indocumentados por las cuentas bancarias en EE.UU.

La abogada de inmigración aseguró que las autoridades migratorias utilizan nuevas estrategias de control a través de instituciones que antes no participaban en tareas de vigilancia. En ese marco, el sector bancario podría aparecer como una nueva problemática para los migrantes.

Son migrantes, fueron a sacar su licencia de conducir y el ICE los esperaba para detenerlos

“En el caso de los bancos, ahora quieren que los indocumentados no puedan abrir cuentas bancarias”, dijo la experta en una entrevista con Univision publicada en marzo. Según denunció Nieto, el objetivo de estas medidas sería dificultar la inclusión en el sistema financiero para los extranjeros sin estatus regular.

La abogada explicó que los bancos operan bajo presión política para intentar forzar la salida de estos migrantes. Entre otras cosas, esta exclusión impediría que los inmigrantes protegieran sus ingresos en cuentas dentro del sistema financiero formal.

La abogada advirtió por posibles cambios en beneficios de vivienda para indocumentados

La normativa actual permite que las familias mixtas reciban beneficios de vivienda pública de forma proporcional al número de integrantes legales. Si un integrante de un hogar de tres personas carece de estatus, la familia recibe dos tercios de la asistencia total.

Sin embargo, una propuesta pretende eliminar este derecho para miles de residentes en todo EE.UU. La medida prohibiría la estancia de cualquier persona sin documentos en propiedades bajo administración estatal.

La propuesta afectaría a miles de familias que cuentan con beneficios públicos para la vivienda Jenny Kane - AP

En ese marco, Nieto enfatizó que la prohibición aplicaría incluso si el resto de los parientes son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. La especialista describió el escenario que enfrentarán estos hogares si la norma entra en vigor.

“En el caso de que estén viviendo con una persona indocumentada, la familia tendrá que elegir entre quedarse en la casa y separar a la familia o que todos se salgan”, alertó. Según la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, esta propuesta de norma provocaría que casi 80.000 familias pierdan su ayuda, entre las que se incluyen cerca de 37.000 niños.

La iniciativa debe someterse al proceso formal de reglamentación y no entrará en vigor hasta que se promulgue la norma definitiva en el Registro Federal.

Recomendaciones de la abogada para los migrantes con beneficios de vivienda

Ante la propuesta publicada por las autoridades, que actualmente se encuentra en período de revisión de comentarios, Nieto sugirió que se revisen constantemente los registros en las bases de datos de la Secretaría de Vivienda.

La experta alentó a que, si hay personas que no cambiaron su estatus y ya tienen permiso de trabajo, residencia o se naturalizaron, actualicen de inmediato su información.

La abogada recomendó a los migrantes que no tomen medidas precipitadas sin antes asesorarse legalmente George Walker IV - AP

“Se cree que hay muchos datos que están incompletos o inclusive errados”, advirtió la especialista. También solicitó que los extranjeros se asesoren con ayuda legal antes de tomar decisiones motivadas por el temor a sufrir detenciones o perder beneficios.