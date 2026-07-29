Pasaporte extranjero y el ICE: la combinación que alerta a migrantes indocumentados en aeropuertos de EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzó a detener a ciudadanos con pasaportes extranjeros y visas vencidas en aeropuertos de Estados Unidos. La medida corresponde a una ampliación de las prioridades de deportación de inmigrantes.

El ICE comenzó a detener extranjeros con visas vencidas en aeropuertos

En línea con las políticas de la administración federal, agentes de inmigración vestidos de civil detuvieron en las últimas semanas a personas en los mostradores de check-in y puertas de embarque en al menos 15 aeropuertos del país norteamericano.

Los documentos oficiales muestran arrestos de migrantes en mostradores de check-in y puertas de embarque en al menos 15 aeropuertos de Estados Unidos MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Esta estrategia es parte de la expansión de la colaboración interinstitucional, principalmente entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y el ICE.

Ahora, además de los inmigrantes con órdenes de deportación que ya eran objetivo de la agencia federal, los funcionarios se centran en personas con visas vencidas, un grupo más numeroso, según informó The New York Times tras revisar documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Ciertos inmigrantes se presentan con pasaporte extranjero y cuentan con permisos de trabajo vigentes, solicitudes de residencia en trámite o esperan la renovación de sus visas. Hasta ahora, no eran una prioridad para las deportaciones, salvo que hubieran cometido delitos.

El nuevo enfoque busca cumplir con el objetivo de la Casa Blanca de realizar 2000 arrestos migratorios diarios a nivel nacional, el doble del ritmo registrado a principios de año.

Los perfiles de los migrantes detenidos por el ICE en aeropuertos

Los operativos afectaron a personas con perfiles diversos que, según relataron abogados a The New York Times, presentaron solicitudes migratorias legítimas. Entre otros casos, representantes legales resaltaron las detenciones de un ingeniero que esperaba la renovación de su visa laboral, varios recién casados con ciudadanos estadounidenses y una ex au pair ecuatoriana, Chantal Morales Rojas, quien tenía una solicitud pendiente y autorización laboral del DHS.

La mujer ecuatoriana fue retenida el 20 de julio cuando abordaba un vuelo de Southwest Airlines entre Denver y Oakland. Cuando escaneó su tarjeta de embarque, sonó una alarma y el personal de la puerta le pidió que esperara; instantes después, dos agentes vestidos de civil la interceptaron en el puente de embarque.

El aumento de las detenciones en los aeropuertos de Estados Unidos representa una expansión de la colaboración entre el ICE y la TSA Associated P

Los abogados también reportaron el arresto de una inmigrante ugandesa en silla de ruedas, que tenía una solicitud de asilo activa.

Postura oficial de la administración Trump y críticas a la estrategia de deportaciones

Un vocero del DHS remarcó a The New York Times que las autoridades trabajan para que los extranjeros en situación ilegal no puedan volar, a menos que sea para abandonar el país norteamericano mediante una autodeportación.

La ACLU alertó sobre los procedimientos del ICE

Asimismo, el cambio en las políticas es claro: bajo la presidencia de Trump, cualquier permanencia después del vencimiento de una visa se considera una situación ilegal sujeta a deportación. Esta postura elimina la tolerancia previa hacia quienes esperaban resoluciones migratorias en una “zona gris” legal.

Charles Kuck, abogado radicado en Atlanta, sostuvo que en 38 años de profesión “nunca había visto algo similar”. El profesional representa a un ingeniero indio detenido mientras esperaba la renovación de su permiso laboral.

Por su parte, Shannon Shepherd, vicepresidenta de la sección de Chicago de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, explicó que ella y otros especialistas debieron modificar las recomendaciones habituales: “Si estás en proceso de cambiar tu estatus migratorio, evita viajar”.