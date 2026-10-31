Deportaciones masivas: un informe revela que 170.000 migrantes aceptaron salir voluntariamente de EE.UU.

Unas 170.000 salidas voluntarias de migrantes fueron registradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, como parte de la estrategia de deportaciones del segundo mandato de Donald Trump. Según un informe, la cifra marca un récord histórico en el uso de estos procedimientos.

Por qué las salidas voluntarias de migrantes alcanzaron un récord

De acuerdo con un informe del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), publicado en octubre, las 170.000 partidas corresponden a salidas o retornos voluntarios concedidos por el ICE. El instituto vinculó el incremento con la estrategia del gobierno de evitar los procedimientos ante los tribunales migratorios, que acumulan una gran cantidad de casos pendientes.

Los arrestos dentro del territorio ganaron peso, aunque las capturas fronterizas todavía concentran la mayoría de las deportaciones ICE.gov

Estos mecanismos permiten que los migrantes acepten abandonar EE.UU. sin completar un proceso formal de expulsión ante un juez de inmigración.

Según informó Associated Press, algunos abogados y defensores de inmigrantes sostienen que ciertas personas optan por esa alternativa para salir de los centros de detención de ICE. Quienes recurren a estos procedimientos podrían regresar legalmente al país norteamericano en el futuro, aunque esa posibilidad depende de su situación migratoria y de las restricciones aplicables.

Las 170.000 salidas o retornos voluntarios forman parte de las 980.000 deportaciones totales contabilizadas por el MPI durante el período analizado. El instituto utiliza una definición amplia que incluye tanto expulsiones formales como determinados retornos de migrantes.

Las deportaciones de Trump quedan por debajo del millón anual prometido

El relevamiento del MPI estimó una tasa anualizada de 660.000 deportaciones para el año fiscal 2026, frente a una estimación también anualizada de 620.000 durante el primer año del segundo mandato de Trump.

La proyección de 2026 se elaboró a partir de registros comprendidos entre el 1° de octubre de 2025 y el 31 de julio de 2026. Ese ritmo quedó por debajo de la meta de un millón de deportaciones anuales planteada por el gobierno republicano.

Deportado de Estados Unidos cuenta su historia

La comparación histórica también muestra que la cifra proyectada se mantiene por debajo del máximo de 1,86 millones de salidas totales registrado en el año fiscal 2000, durante la presidencia de Bill Clinton. Sin embargo, el ritmo actual supera en un 26% el promedio anual correspondiente al gobierno de Joe Biden.

Dónde fueron arrestados los migrantes deportados por el ICE

Las detenciones dentro de EE.UU. aumentaron su participación en el total de deportaciones. Entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025, aproximadamente el 28% de las personas deportadas había sido arrestado en el interior del país norteamericano.

Apenas una quinta parte de las personas deportadas tenía condenas penales, de acuerdo con el relevamiento Imagen ilustrativa generada con IA

En julio de 2026, esa proporción ascendió al 39%. El MPI relacionó esa variación con el refuerzo de los operativos migratorios contra personas que llevaban más tiempo en territorio estadounidense.

Aun así, los migrantes interceptados inicialmente en la frontera representaron el 69% de las deportaciones registradas entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026.

El informe también examinó los antecedentes penales de las personas deportadas. Según el MPI, solo el 20% de las 980.000 deportaciones correspondió a migrantes con condenas.