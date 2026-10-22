El DHS lo confirmó: el ICE aplica operativo para detener a inmigrantes indocumentados que recibieron SNAP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puso en marcha un operativo en Estados Unidos para localizar y detener a inmigrantes indocumentados señalados por su presunta participación en fraudes vinculados con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Los primeros arrestos incluyeron a ciudadanos de Haití y Cuba.

Qué inmigrantes busca detener el ICE por el fraude al SNAP

La iniciativa fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que explicó que las medidas forman parte de una estrategia federal para investigar el uso ilegal de fondos públicos destinados a personas con bajos ingresos.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una ofensiva gubernamental más amplia para proteger los fondos destinados a familias estadounidenses de bajos recursos Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

“Los inmigrantes indocumentados, que no tienen derecho a estar aquí, son quienes menos deberían beneficiarse del programa SNAP y otras formas de asistencia social”, declaró el secretario del DHS, Markwayne Mullin, en un comunicado.

La legislación federal establece restricciones generales para que las personas sin estatus migratorio legal no accedan a los beneficios del SNAP, aunque existen categorías específicas de no ciudadanos que pueden reunir los requisitos.

El operativo anunciado apunta a extranjeros indocumentados acusados de obtener o utilizar esos recursos mediante maniobras fraudulentas.

Entre las primeras personas detenidas figuran cuatro ciudadanos haitianos: Rubstony Junior Theodore, Wilbert Jean Baptiste, Louis Jean y Jhensly Charles. También fue arrestada Elizabeth Povea Rodríguez, ciudadana cubana.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, algunos de los sospechosos tenían antecedentes o detenciones previas por otros hechos. En el caso de Theodore, se mencionaron arrestos anteriores relacionados con robo, obstrucción y allanamiento.

Povea Rodríguez, por su parte, registraba condenas por alteración del orden público y detenciones vinculadas con acusaciones de agresión y violencia doméstica.

Cómo funcionaban las redes de fraude con el SNAP

La investigación forma parte de una tarea coordinada entre el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) y organismos policiales.

Según los datos proporcionados por las autoridades, las pesquisas identificaron fraudes por casi 42 millones de dólares relacionados con los beneficios alimentarios.

Uno de los mecanismos consistía en instalar dispositivos para copiar los datos de las tarjetas electrónicas EBT utilizadas por los beneficiarios.

En otros casos, los acusados habrían accedido a cuentas mediante sistemas telefónicos automatizados, modificado credenciales y utilizado los fondos sin autorización.

El DOJ reveló una pérdida de casi US$42 millones en fraudes relacionados con el SNAP Imagen ilustrativa generada con IA

Las investigaciones también detectaron presuntas maniobras en comercios habilitados para aceptar SNAP. Algunos establecimientos simulaban ventas de alimentos que nunca entregaban, mientras que otros cambiaban los beneficios por efectivo o permitían adquirir productos no autorizados.

El DHS investiga robo de identidades y lavado de dinero

Otro método investigado consistía en utilizar datos personales de terceros para presentar solicitudes falsas .

. Una vez aprobadas, las tarjetas EBT podían enviarse a domicilios controlados por los responsables de las maniobras, que después las utilizaban o revendían.

Las autoridades también investigaron redes que compraban grandes cantidades de productos con beneficios obtenidos ilegalmente para comercializarlos fuera de los canales legales.

Entre los artículos mencionados figura la fórmula infantil con un caso en el que los envíos superaron las 124 mil libras (56.245 kilogramos) de este producto.

El dinero y las ganancias de estas actividades presuntamente se movían mediante transferencias entre distintos estados. Parte de los fondos habría sido destinada a la compra de vehículos para exportación y al enriquecimiento personal.

Fraude del SNAP: qué puede ocurrir con los inmigrantes detenidos por el ICE

El ICE busca identificar a los sospechosos, ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes y evaluar los procedimientos migratorios aplicables .

. Las consecuencias dependerán de las circunstancias de cada expediente, de los cargos presentados y de las decisiones judiciales o administrativas.

El DHS señaló que la operación continuará y que el gobierno pretende impedir que las personas responsables de fraude sigan con acceso a los beneficios públicos. Sin embargo, una detención o una acusación no equivale por sí sola a una condena por fraude.