Saltar al contenido principal
LA NACION

Estados Unidos confirma nuevas restricciones para trabajadores inmigrantes con visas H-1B y solicitudes de residencia

El Departamento de Trabajo frena los trámites de residencia por empleo a Microsoft, Adobe y otras seis compañías; qué sucede con los empleados que dependen de ese patrocinio

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
La suspensión no revoca los permisos H-1B vigentes ni las green cards ya concedidas
La suspensión no revoca los permisos H-1B vigentes ni las green cards ya concedidasImagen compuesta por IA

La administración Trump anunció nuevas medidas contra los programas de visas H-1B y J-1. El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) suspendió a ocho compañías del programa PERM y abrió investigaciones a nueve universidades. El vicepresidente JD Vance encabezó el anuncio y acusó a las empresas de usar mecanismos de contratación que perjudican a los trabajadores estadounidenses.

Qué se sabe de las nuevas restricciones que inciden en trabajadores inmigrantes con visas H-1B

  • El DOL ya no aceptará nuevas solicitudes ni procesará los expedientes pendientes de Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies y Capgemini.
  • Vance sostuvo que Microsoft despidió a 6000 trabajadores estadounidenses, mientras obtuvo 6300 visas H-1B y casi 3000 green cards.
  • Microsoft rechazó esa lectura. Afirmó que cerca del 80% de sus peticiones H-1B fueron extensiones o cambios de estatus de empleados actuales.

Qué cambia para las visas H-1B y la residencia

  • La suspensión no revoca los permisos H-1B vigentes ni las green cards ya concedidas.
  • No obstante, la medida sí afecta a los empleados que dependen del patrocinio de esas firmas para avanzar hacia la residencia permanente.
La suspensión no revoca los permisos H-1B vigentes
La suspensión no revoca los permisos H-1B vigentes Imagen creada con IA

Qué sucede con las visas J-1

  • El DOL investiga a nueve universidades por el uso de visas J-1: Harvard, Yale, Stanford, Brown, Pittsburgh, UC Davis, Caltech, Arizona State y MIT.
  • El inspector general del DOL, Anthony D’Esposito, indicó que ya se emitieron citaciones.
  • Stanford y UC Davis dijeron que cooperarán con las autoridades
  • Las visas J-1 de estudiantes e investigadores no se cancelan. Por ahora solo hay investigaciones y citaciones.
El DOL investiga a nueve universidades (entre ellas Harvard) por el uso de visas J-1
El DOL investiga a nueve universidades (entre ellas Harvard) por el uso de visas J-1Steven Senne - AP

Cuál es el marco oficial del programa H-1B

  • Según información publicada por el Departamento de Trabajo, los empleadores deben pagar a los trabajadores H-1B al menos el salario real o el prevaleciente, el que sea mayor.
  • De acuerdo con el mismo organismo, una proclamación del 19 de septiembre de 2025 restringe las visas H-1B, salvo para peticiones acompañadas de un pago de US$100 mil.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

LA NACION
Más leídas
  1. Habló por primera vez Chantal Leclercq, una de las anestesiólogas involucradas en el escándalo del propofol
    1

    Habló por primera vez Chantal Leclercq, una de las anestesiólogas involucradas en el escándalo del propofol

  2. La frase que un inversor le dijo a Quirno sobre la Argentina durante un desayuno en Singapur
    2

    La frase que un inversor le dijo a Quirno sobre la Argentina durante un desayuno en Singapur

  3. ¿La "maldición" de casarse?: siete parejas famosas que se separaron poco después de pasar por el altar
    3

    ¿La “maldición” de casarse?: siete parejas famosas que se separaron poco después de pasar por el altar

  4. Una empresa del agro convocó a sus accionistas a votar su liquidación
    4

    Llegó a valer más de US$1000 millones: una empresa del agro convocó a sus accionistas a votar su liquidación