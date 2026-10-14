Estados Unidos confirma nuevas restricciones para trabajadores inmigrantes con visas H-1B y solicitudes de residencia

La administración Trump anunció nuevas medidas contra los programas de visas H-1B y J-1. El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) suspendió a ocho compañías del programa PERM y abrió investigaciones a nueve universidades. El vicepresidente JD Vance encabezó el anuncio y acusó a las empresas de usar mecanismos de contratación que perjudican a los trabajadores estadounidenses.

Qué se sabe de las nuevas restricciones que inciden en trabajadores inmigrantes con visas H-1B

El DOL ya no aceptará nuevas solicitudes ni procesará los expedientes pendientes de Microsoft , Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies y Capgemini .

ni procesará los expedientes pendientes de , Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies y . Vance sostuvo que Microsoft despidió a 6000 trabajadores estadounidenses , mientras obtuvo 6300 visas H-1B y casi 3000 green cards .

sostuvo que Microsoft , mientras obtuvo . Microsoft rechazó esa lectura. Afirmó que cerca del 80% de sus peticiones H-1B fueron extensiones o cambios de estatus de empleados actuales.

Qué cambia para las visas H-1B y la residencia

La suspensión no revoca los permisos H-1B vigentes ni las green cards ya concedidas.

ni las green cards ya concedidas. No obstante, la medida sí afecta a los empleados que dependen del patrocinio de esas firmas para avanzar hacia la residencia permanente.

La suspensión no revoca los permisos H-1B vigentes Imagen creada con IA

Qué sucede con las visas J-1

El DOL investiga a nueve universidades por el uso de visas J-1: Harvard, Yale, Stanford, Brown, Pittsburgh, UC Davis, Caltech, Arizona State y MIT.

Harvard, Yale, Stanford, Brown, Pittsburgh, UC Davis, Caltech, Arizona State y MIT. El inspector general del DOL, Anthony D’Esposito , indicó que ya se emitieron citaciones .

, indicó que . Stanford y UC Davis dijeron que cooperarán con las autoridades

Las visas J-1 de estudiantes e investigadores no se cancelan. Por ahora solo hay investigaciones y citaciones.

El DOL investiga a nueve universidades (entre ellas Harvard) por el uso de visas J-1 Steven Senne - AP

Cuál es el marco oficial del programa H-1B

Según información publicada por el Departamento de Trabajo, los empleadores deben pagar a los trabajadores H-1B al menos el salario real o el prevaleciente , el que sea mayor.

, el que sea mayor. De acuerdo con el mismo organismo, una proclamación del 19 de septiembre de 2025 restringe las visas H-1B, salvo para peticiones acompañadas de un pago de US$100 mil.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.