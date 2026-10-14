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Estados Unidos confirma nuevas restricciones para trabajadores inmigrantes con visas H-1B y solicitudes de residencia
El Departamento de Trabajo frena los trámites de residencia por empleo a Microsoft, Adobe y otras seis compañías; qué sucede con los empleados que dependen de ese patrocinio
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LA NACION
La administración Trump anunció nuevas medidas contra los programas de visas H-1B y J-1. El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) suspendió a ocho compañías del programa PERM y abrió investigaciones a nueve universidades. El vicepresidente JD Vance encabezó el anuncio y acusó a las empresas de usar mecanismos de contratación que perjudican a los trabajadores estadounidenses.
Qué se sabe de las nuevas restricciones que inciden en trabajadores inmigrantes con visas H-1B
- El DOL ya no aceptará nuevas solicitudes ni procesará los expedientes pendientes de Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies y Capgemini.
- Vance sostuvo que Microsoft despidió a 6000 trabajadores estadounidenses, mientras obtuvo 6300 visas H-1B y casi 3000 green cards.
- Microsoft rechazó esa lectura. Afirmó que cerca del 80% de sus peticiones H-1B fueron extensiones o cambios de estatus de empleados actuales.
Qué cambia para las visas H-1B y la residencia
- La suspensión no revoca los permisos H-1B vigentes ni las green cards ya concedidas.
- No obstante, la medida sí afecta a los empleados que dependen del patrocinio de esas firmas para avanzar hacia la residencia permanente.
Qué sucede con las visas J-1
- El DOL investiga a nueve universidades por el uso de visas J-1: Harvard, Yale, Stanford, Brown, Pittsburgh, UC Davis, Caltech, Arizona State y MIT.
- El inspector general del DOL, Anthony D’Esposito, indicó que ya se emitieron citaciones.
- Stanford y UC Davis dijeron que cooperarán con las autoridades
- Las visas J-1 de estudiantes e investigadores no se cancelan. Por ahora solo hay investigaciones y citaciones.
Cuál es el marco oficial del programa H-1B
- Según información publicada por el Departamento de Trabajo, los empleadores deben pagar a los trabajadores H-1B al menos el salario real o el prevaleciente, el que sea mayor.
- De acuerdo con el mismo organismo, una proclamación del 19 de septiembre de 2025 restringe las visas H-1B, salvo para peticiones acompañadas de un pago de US$100 mil.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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