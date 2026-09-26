DHS y ICE en Miami: “Estamos reduciendo tu alquiler”

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) sostiene que sus operaciones de detención migratoria generan una baja en el costo de los alquileres en varias ciudades, entre ellas Miami. Esta afirmación surge a partir de datos oficiales publicados en X por la agencia federal que muestran un descenso promedio del 2.6% en el precio de las rentas dentro de esa zona metropolitana.

El DHS publicó en sus redes sociales que los arrestos de migrantes estaban relacionados con la disminución del canon de los alquileres X/@DHSgov

La postura del DHS establece un vínculo directo entre la cooperación estatal con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el alivio en los gastos habitacionales. Sin embargo, diversos especialistas en el mercado inmobiliario advierten sobre otros factores que influyen de manera más determinante en estos indicadores económicos.

¿Qué sostiene el DHS sobre la caída de los alquileres?

El organismo afirma que las acciones de detención y las políticas de deportación masiva reducen la presión sobre la demanda de viviendas. En sus redes sociales, el DHS invita a la población a apoyar estas medidas si desean un menor costo de vida, citando casos como San Antonio y Austin, donde los precios bajaron considerablemente tras operativos intensivos.

El DHS sostiene que las acciones de detención y las políticas de deportación masiva reducen la presión sobre la demanda de viviendas Ciudad de Miami

¿Es esta tendencia algo nuevo en el mercado inmobiliario?

Los datos de Realtor.com contradicen la idea de que las redadas causan esta baja. El mercado registró caídas interanuales durante 37 meses consecutivos hasta agosto de 2026. Esta tendencia inició a mediados de 2024, mucho antes de la intensificación de los arrestos, impulsada principalmente por un auge en la construcción de viviendas multifamiliares tras la pandemia.

¿Qué impacto real tuvieron las construcciones en Miami-Dade?

La oferta habitacional creció de forma histórica. Entre 2024 y mediados de 2026, la zona incorporó 18.400 nuevas unidades. Las proyecciones indican la llegada de otras 14.000 unidades adicionales este año y 18.000 más para 2027. Este incremento en la oferta presiona los precios a la baja por mecanismos de mercado, con independencia de las políticas migratorias vigentes en el estado.

¿Existe algún efecto local debido a los operativos del ICE?

Sí, los analistas reconocen efectos puntuales. En ciudades con alta presencia de inmigrantes, como Doral, se observó una salida rápida de propiedades del mercado y vacantes superiores al 10% en ciertos edificios debido al temor a las detenciones.

En ciudades con alta presencia de inmigrantes, como Doral, se observó una salida rápida de propiedades del mercado y vacantes superiores al 10% en ciertos edificios debido al temor a las detenciones Felix Mizioznikov - Shutterstock

Operadores del sector señalan una baja en la demanda para segmentos de vivienda económica, aunque aclaran que esto no explica la tendencia generalizada en toda la región.

¿Qué cifras manejan las autoridades sobre los arrestos?

La oficina del ICE en Miami realizó cerca de 41.310 detenciones entre enero de 2025 y abril de 2026, con una media de 120 arrestos diarios. A nivel nacional, agosto de 2026 cerró con un pico de 50.000 arrestos en solo un mes, según reportes de medios locales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA