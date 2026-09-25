Es oficial: el DHS define qué pasará con el TPS y los permisos de trabajo EAD en EE.UU.

Los beneficiarios libaneses de una protección migratoria temporal en Estados Unidos mantienen vigente ese amparo hasta el 27 de noviembre, al igual que determinados permisos de trabajo asociados. La fecha surge de una extensión de seis meses que comenzó a regir el 28 de mayo y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) deberá volver a evaluar antes del próximo vencimiento.

Hasta cuándo está vigente el TPS de Líbano en Estados Unidos

Un aviso publicado en el Registro Federal estableció la extensión automática por seis meses de la designación de Líbano para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Quienes reúnen las condiciones pueden permanecer en el país norteamericano y desarrollar actividades laborales legalmente Fotomontaje realizado con IA

La disposición permite que los beneficiarios actuales conserven hasta el 27 de noviembre esa condición, siempre que cumplan los requisitos de elegibilidad. Para acceder a esta prórroga no necesitaban volver a registrarse.

Entre las condiciones señaladas figuran haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 16 de octubre de 2024 y haber estado físicamente de manera continua en el país norteamericano desde el 27 de noviembre de 2024.

Durante la vigencia del TPS, quienes cumplen las condiciones pueden permanecer en EE.UU., generalmente no pueden ser expulsados y están autorizados a trabajar. Además, pueden solicitar una autorización de viaje, cuya concesión queda a discreción del DHS.

Los permisos EAD que siguen vigentes hasta el 27 de noviembre

La extensión que comenzó en mayo también alcanzó a determinados Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) emitidos bajo la designación de Líbano. En concreto, comprende las tarjetas de las categorías A12 o C19 que muestran como fecha de vencimiento el 27 de mayo.

Esos documentos permanecen válidos hasta el 27 de noviembre sin que sus titulares deban realizar un trámite adicional. Tampoco necesitan presentar el aviso del Registro Federal ni otra documentación aparte del EAD para utilizar la extensión automática.

Los beneficiarios que quieran obtener el permiso por primera vez o prefieran recibir una tarjeta actualizada que muestre el vencimiento de noviembre pueden presentar el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, con la tarifa correspondiente o una petición de exención mediante el Formulario I-912.

¿Por qué la protección se extendió automáticamente en mayo?

La designación de Líbano debía vencer originalmente el 27 de mayo. La legislación establece que el secretario de Seguridad Nacional debe revisar las condiciones del país y determinar, al menos 60 días antes del vencimiento, si continúan cumpliéndose los requisitos para mantener el programa.

Si esa determinación no se adopta dentro del plazo establecido, el período se prolonga automáticamente. El DHS señaló que los acontecimientos ocurridos en Líbano durante marzo afectaron su capacidad para completar a tiempo una revisión de las condiciones de esta nación de Oriente Medio.

En paralelo, se produjo un cambio en la conducción del departamento, con la asunción de Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional el 24 de marzo. La determinación no se tomó antes de la fecha límite legal.

Quienes soliciten por primera vez una habilitación laboral deberán recurrir al Formulario I-765 Fotomontaje realizado con IA

El 28 de septiembre, la próxima fecha clave para el DHS

Con el TPS todavía vigente, el calendario establecido en el aviso ubica ahora otra fecha central: el 28 de septiembre. El DHS indicó que durante el período de seis meses revisaría las condiciones actualizadas en Líbano y fijó ese día como la próxima fecha límite legal para que el secretario adopte una determinación.