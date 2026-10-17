El campo pide que vuelvan los inmigrantes: una nueva encuesta revela que los votantes rurales le dan la espalda a Trump

Un sondeo realizado por KFF Health News y Associated Press (AP) reveló el descontento de los votantes rurales con la administración Trump. A pocos días de las elecciones generales del 3 de noviembre, un 40% de los encuestados asegura que el republicano “ha ido demasiado lejos” con las deportaciones masivas y restricciones migratorias.

A favor de los inmigrantes: qué dicen los votantes rurales sobre la administración Trump

La encuesta se realizó entre el 12 y el 24 de agosto de 2026, con la participación de 2241 votantes de zonas rurales. De los encuestados, un tercio (33%) consideró que las medidas migratorias de Trump tenían un efecto positivo en sus comunidades, mientras que otro tercio sostuvo lo contrario.

“Entiendo que haya que deshacerse de los asesinos”, dijo Laura Leigh Taylor, una agricultora de 37 años que votó por Trump en 2024. “Pero todas las personas que quedaron en un punto intermedio, que no hacían otra cosa que cuidar de su familia, fueron arrancadas de sus casas”.

Un 33% de los encuestados consideró que las redadas migratorias tuvieron un efecto negativo en sus comunidades Nick Ingram - AP

Por su parte, el 40% de los votantes rurales opinaron que la administración Trump ha ido “demasiado lejos” en las restricciones a la inmigración legal y las deportaciones masivas.

Esta cifra es menor que la postura de la población general de EE.UU., donde el 55% consideraba que las medidas han sido excesivas.

“Es difícil argumentar que [los inmigrantes] suponen una carga excesiva para el sistema”, dijo David Grabowski, profesor de políticas sanitarias en la Facultad de Medicina de Harvard.

El rol de la comunidad migrante en la industria agrícola

Los encuestados también remarcaron la importancia de los inmigrantes en puestos de trabajo en sectores como la manufactura, la salud y la agricultura.

Según el sondeo, siete de cada diez votantes rurales afirman que tanto los inmigrantes legales como los trabajadores agrícolas temporales son muy importantes para la economía de sus localidades.

Asimismo, el 45% de los encuestados admite que los inmigrantes sin autorización legal desempeñan un papel importante en la economía local.

“Para muchos pueblos pequeños, los inmigrantes son la razón por la que la escuela y el hospital permanecieron abiertos y el condado no se redujo”, dijo Shannon Monnat, directora del Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de Syracuse.

¿Republicanos o demócratas? La brecha política entre los votantes rurales

La encuesta advierte que los votantes rurales son menos propensos a decir que Trump se ha extralimitado en la aplicación de sus políticas migratorias. En ese sentido, dos tercios de los republicanos afines al movimiento MAGA (Make America Great Again, en inglés) evalúan como positivo el impacto de estas medidas.

Sin embargo, de cara a las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, el 80% de los demócratas rurales afirmó estar “totalmente seguros” de acudir a las urnas, una proporción superior al 74% de los republicanos rurales encuestados.