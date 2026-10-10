Es oficial: las redadas del ICE dejan escasez de trabajadores en Texas y la construcción siente el impacto

El endurecimiento de las políticas migratorias con redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) afectó la disponibilidad de la mano de obra para la construcción en el sur de Texas. Un informe reciente señaló que muchos empresarios y residentes locales enfrentan ahora una escasez severa de trabajadores que provoca retrasos y paralizaciones en numerosos proyectos.

Escasez de trabajadores: el impacto de las redadas de ICE en el sur de Texas

El incremento de los operativos del ICE en el sur de Texas provocó una interrupción en el progreso económico de la región del Valle del Río Grande, que depende históricamente de los trabajadores inmigrantes.

Los empleos en el sector de la construcción cayeron un 5% respecto al año anterior en el sur de Texas Imagen ilustrativa generada con IA

Muchos comerciantes que votaron al presidente Donald Trump en las elecciones de 2024 hoy ponen en duda su decisión, motivados principalmente por la escasez de la mano de obra y las consecuencias en la economía local.

El impacto alcanzó desde las obras de nuevas urbanizaciones hasta la actividad de los barcos camaroneros en la costa del Golfo. En este escenario, múltiples proyectos registran retrasos de varios meses o permanecen completamente detenidos a causa de las operaciones migratorias.

En el área metropolitana de Brownsville-Harlingen, los empleos en el sector de la construcción cayeron un 5% respecto al año anterior, mientras que la fuerza laboral en el condado de Cameron se redujo casi un 2%, según datos citados por The Washington Post.

“No pensábamos que esta administración fuera a tomar medidas tan drásticas contra los trabajadores indocumentados, pero está devastando por completo la industria de la construcción local”, expresó David Reyna, empresario propietario de una inmobiliaria y un aserradero.

Redadas del ICE y detenciones en sitios de trabajo en Texas

Las detenciones comunitarias realizadas por la oficina de Harlingen del ICE se dispararon de aproximadamente 400 en 2024 a más de 9000 en 2026. De las personas arrestadas en espacios públicos y comunitarios, cerca del 80% no tenía antecedentes penales, según un análisis de datos del medio.

Aunque la agencia pausó en principio las redadas directas dentro de los sitios de construcción tras protestas de empresarios locales en Washington, los agentes comenzaron a interceptar a los trabajadores en camionetas durante sus trayectos hacia o desde el trabajo.

Las detenciones comunitarias realizadas por la oficina del ICE de Harlingen, en Texas, incrementaron de aproximadamente 400 en 2024 a más de 9000 en 2026 Fotomontaje editado con IA

Mario Guerrero, presidente de la Asociación de Constructores del Sur de Texas, explicó que la mano de obra ciudadana de la zona suele trasladarse al norte, hacia ciudades como San Antonio o Houston, en busca de salarios más altos. En este escenario, los puestos abandonados por trabajadores indocumentados no lograron cubrirse.

Además de las redadas del ICE, otras medidas vinculadas con la política migratoria también afectaron la economía local, como las restricciones a la emisión de licencias de conducir comerciales para algunos inmigrantes, que perjudicaron al sector del transporte por carretera.

En esa línea, el desabasto de trabajadores no solo golpea a las constructoras y venta de materiales, sino también a la agricultura, cuyos empleos en cuatro condados cayeron un 13% en el último año a marzo.

La incidencia de las redadas de ICE en los votantes latinos de Texas

Los votantes latinos de Texas muestran un creciente descontento y escepticismo hacia la severidad de estas medidas de deportación, a falta de menos de un mes para los comicios generales del 3 de noviembre.

Un estudio de Cook Political Report y Televisa Univision indicó que más de la quinta parte de los votantes hispanos en Texas que apoyaron a Trump (el 22%) señalaron que no respaldarían a un candidato republicano genérico para la Cámara de Representantes.

Agentes del ICE intentan entrar por la fuerza en negocios locales en California

Del mismo modo, casi dos tercios de los votantes hispanos en el estado afirmaron que sería menos probable que votaran por alguien que apoye estas políticas de deportación.

Ante el estancamiento económico en la construcción y la agricultura, líderes empresariales y votantes advirtieron que la zona podría volver a respaldar a los demócratas. “Todo el valle era rojo, y ahora va a ser azul”, manifestó Reyna por su parte.