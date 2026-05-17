La advertencia de un influyente empresario agrícola de EE.UU. sobre los trabajadores extranjeros: “En dos semanas”

La política migratoria impulsada por la administración Donald Trump y la necesidad de disponer de visas H-2A, utilizadas para contratar trabajadores agrícolas temporales extranjeros, volvieron a tomar protagonismo dentro del sector agrícola estadounidense. Durante la Conferencia Global del Milken Institute, el director ejecutivo de Driscoll’s, Soren Bjorn, vinculó la estabilidad del suministro de alimentos frescos con la continuidad de la fuerza laboral extranjera en el campo.

¿Quién es Soren Bjorn, el CEO de Driscoll’s?

Soren Bjorn dirige desde 2024 a Driscoll’s, una compañía dedicada a la comercialización de fresas, arándanos, moras y frambuesas frescas con presencia en más de 40 mercados de Norteamérica, Europa, Medio Oriente, África, Asia-Pacífico y Australia. Bajo su liderazgo, la empresa ocupó en 2024 el segundo puesto en un ranking de marcas de alimentos y bebidas de EE.UU., según Milken Institute.

Bjorn advierte que las granjas enfrentan temor e incertidumbre por las políticas migratorias Magnific

¿Qué advirtió Soren Bjorn sobre las deportaciones en las granjas?

Bjorn explicó en un video publicado por Bloomberg que la compañía consiguió cubrir los puestos disponibles en la cosecha pasada pese a las medidas tomadas por la administración Trump, aunque reconoció que la situación laboral estuvo “muy cerca” de complicarse por la incertidumbre que atraviesan las comunidades migrantes.

"There is a realization inside the administration that if they start going after the farms we are not going to have food in two weeks," Driscoll's CEO Soren Bjorn says as he expresses the importance of America's immigrant workforce.



Keep up with our Milken Institute Global… pic.twitter.com/Jv8zcEwd2G — Bloomberg TV (@BloombergTV) May 6, 2026

En ese contexto, sostuvo que dentro del gobierno federal existe conciencia sobre las consecuencias que tendría avanzar contra las explotaciones agrícolas.

El CEO afirmó que, si las autoridades comienzan a “ir contra las granjas”, el país norteamericano podría quedarse sin alimentos “en dos semanas”, porque la producción de frutas y verduras depende de trabajadores extranjeros.

La importancia de los trabajadores agrícolas en EE.UU.

Las declaraciones de Bjorn tienen lugar pocos meses después de que la propia administración Trump reconociera dificultades para cubrir puestos de trabajo en el sector de la agricultura.

Según informó CalMatters en marzo, durante una audiencia federal en Fresno, la abogada del Departamento de Trabajo, Alexandra McTague Schulte, admitió que “no hay suficientes estadounidenses” para ocupar empleos agrícolas, aunque defendió una norma que reduciría los salarios de trabajadores con visa H-2A.

Este programa permite a empleadores agrícolas contratar temporalmente trabajadores extranjeros para tareas estacionales.

El Departamento de Trabajo admitió que no hay suficientes estadounidenses para cubrir esos empleos Magnific

La producción de bayas y el rol de los trabajadores extranjeros

En una publicación difundida el 15 de abril, Bjorn sostuvo que el cultivo de bayas es un proceso artesanal. Según explicó, esas frutas deben recolectarse “a mano” y “en el momento preciso” por personal especializado que conoce el producto y que, en su mayoría, proviene de comunidades extranjeras.

El CEO de Driscoll’s afirmó que las restricciones migratorias profundizan una escasez laboral. De acuerdo con su análisis, sin políticas que garanticen una fuerza laboral agrícola “estable y legítima”, los productores no pueden sostener la rentabilidad ni conservar precios accesibles.

En una entrevista concedida hace cuatro años al National Immigration Forum, el ejecutivo ya advertía que EE.UU. funcionaba desde hacía décadas con una estructura “poco definida” para sostener la actividad rural.

En aquella conversación, aseguró que esa situación volvía al sistema alimentario “increíblemente vulnerable” y afirmó que Estados Unidos era uno de los pocos países desarrollados con fuerte producción agrícola que todavía no lograba establecer una respuesta estable para ese segmento laboral.