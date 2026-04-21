Trabajadores agrícolas migrantes en EE.UU.: programas de comida gratis en 2026

Los trabajadores agrícolas migrantes en Estados Unidos pueden acceder a distintos programas, como el de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR, por sus siglas en inglés), para recibir comida gratis en 2026. Incluso, hay varios que pueden complementarse entre sí en caso de cumplir una serie de requisitos.

Beneficios del programa FDPIR en EE.UU.

El programa FDPIR ofrece suministros del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés). Los beneficiarios podrán acceder a una importante variedad de alimentos a costo cero.

El programa federal que ofrece alimentos gratis para hogares de migrantes en Estados Unidos Freepik

Se trata de un paquete de suministros equilibrado, que incluye:

Frutas, verduras y legumbres frescas (pueden ser desde congeladas hasta deshidratadas).

Alimentos con altos niveles de proteínas (carne de res, pollo, pescado, cerdo, huevos, entre otros).

Granos (incluye pastas, cereales, arroz, harina de maíz y harina de trigo).

Lácteos como queso y leche.

Distintos tipos de aceite.

Alimentos de temporada, como calabaza, salsa de arándanos y batatas.

El USDA ofrece asistencia en sus portales para que las personas se instruyan y saquen el máximo provecho del paquete de alimentos.

Quiénes pueden aplicar al programa FDPIR en EE.UU.

Los hogares interesados en obtener el beneficio deben cumplir con estándares de ingresos federales que el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) actualiza cada año.

La iniciativa está pensada para:

Familias que residen en una reserva indígena y cumplen con los requisitos de ingresos.

y cumplen con los requisitos de ingresos. Personas que residen cerca de una reserva, en áreas pobladas. Dentro del hogar que solicita el beneficio, al menos uno de sus integrantes debe ser un miembro de una tribu reconocida en EE.UU. También serán elegibles quienes vivan en Oklahoma.

En cuanto a los límites de ingresos establecidos por el gobierno federal, en 2026, los montos van desde 1514 hasta 4812 dólares mensuales, de acuerdo con la cantidad de integrantes de la familia (cada miembro nuevo suma US$459).

Muchos hogares utilizan el FDPIR como una alternativa al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), ya que ambos programas no son complementarios durante un mismo mes.

Para beneficiarios del FDPIR: el programa que les permite solicitar alimentos gratis para sus hijos

Los niños que vivan en un hogar miembro del FDPIR pueden ser automáticamente elegibles para obtener también el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, administrado por el USDA.

Según Hunger Solutions Nueva York, se trata de una campaña que les da almuerzos nutritivos de forma gratuita o a precio reducido a millones de infantes en todos los días escolares.

También pueden aplicar los menores considerados “sin hogar o fugitivos”, migrantes, en hogares de acogida o participantes del Head Start.

Varios programas federales pueden servir como una alternativa al SNAP en Estados Unidos

Otros programas que pueden significar la elegibilidad de un hogar a este beneficio son el SNAP, el de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) o el Medicaid.

En Washington: más opciones para inmigrantes documentados con comida gratuita en EE.UU

En Washington, según el Departamento de Servicios Sociales y de Salud local, aquellos inmigrantes documentados que no cumplan con los requisitos del Programa Básico de Alimentos a nivel federal por su estatus migratorio pueden ser aplicables para el Programa de Asistencia Alimentaria (FAP, por sus siglas en inglés).

Tanto extranjeros calificados como no cualificados, que no son elegibles para programas federales, sí pueden serlo para esta iniciativa, que ofrece beneficios similares al SNAP.