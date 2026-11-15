El DHS es claro: la norma definitiva sobre el cobro de multas por faltas relacionadas con la inmigración

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia publicaron el 14 de octubre una norma definitiva que mantiene el procedimiento acelerado para imponer multas migratorias a quienes no salen de EE.UU. tras una orden de deportación, incumplen una salida voluntaria o entran sin autorización.

El texto, publicado en el Federal Register, convierte en definitiva una regla provisional de junio de 2025 con un único cambio: permite aceptar apelaciones tardías si hubo demoras postales documentadas.

Los montos los fijó el Congreso, y la norma llega mientras un tribunal federal de Massachusetts tiene pendiente la demanda que logró suspender el procedimiento provisional.

El DHS mantiene el procedimiento acelerado para imponer multas migratorias a quienes no salen de EE.UU. tras una orden de deportación Imagen ilustrativa generada con IA

La norma abarca tres tipos de multas civiles, según el texto oficial:

No salir tras una orden de deportación: hasta US$998 por cada día de incumplimiento deliberado.

Incumplir una salida voluntaria: entre US$1.992 y US$9.970, con US$3.000 como monto habitual fijado por un juez de inmigración.

Entrar sin autorización: entre US$100 y US$500 por ingreso o intento, aplicados por la Patrulla Fronteriza al momento del arresto.

Las autoridades reconocen en la norma que la multa diaria puede superar el millón de dólares en algunos casos.

El DHS anunció además que cancelará la mayoría de las multas por no salir si la persona organiza su partida con la aplicación CBP Home.

Cómo se apela una multa y en cuánto tiempo

Un oficial de inmigración emite una decisión escrita y puede notificarla en persona o por correo regular. La persona tiene 15 días hábiles para apelar, y la apelación la revisa un supervisor del propio DHS, que decide en 45 días.

No hay apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, y el DHS puede reabrir el caso por iniciativa propia.

El DHS mantiene el procedimiento acelerado para imponer multas migratorias a quienes no salen de EE.UU. tras una orden de deportación Imagen creada con IA

El procedimiento anterior exigía un aviso previo con 30 días de espera, una entrevista en persona a pedido y una apelación ante esa junta.

Según la norma, el DHS emitió unas 110.000 multas por no salir entre junio de 2025 y el 14 de septiembre de 2026; cerca del 3 % fue apelada y, entre las apelaciones resueltas, 25 % prosperó.

Los departamentos señalan que los documentos migratorios del DHS están en inglés y que, a su juicio, eso no plantea problemas de equidad, un dato relevante para hispanohablantes que reciben una notificación por correo.

Qué ocurre en el litigio de Massachusetts y qué plazo vence el 16 de noviembre

Un juez federal de Boston suspendió la regla provisional y las multas emitidas bajo ella, tras considerar que probablemente choca con la ley migratoria y que no evaluó las circunstancias individuales.

Después llegaron la norma definitiva y, el 26 de octubre, un aviso del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que ratifica las multas firmes emitidas entre el 27 de junio de 2025 y el 13 de octubre de 2026. Quedan fuera las revocadas, las apeladas pendientes y las reabiertas y anuladas.

El aviso sostiene que la ratificación elimina cualquier defecto residual de decisiones previas y que la norma definitiva no tiene diferencias materiales con la provisional. Los reclamos por perjuicio deben llegar por correo electrónico al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas antes del 16 de noviembre, 21 días después de la publicación.

Los demandantes presentaron el 6 de noviembre dos mociones de emergencia en las que afirman que la norma y la ratificación violan la orden judicial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.