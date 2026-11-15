La regla federal que Uscis aplica para migrantes latinos con TPS y licencia de conducir en EE.UU.

Durante la administración de Trump, la situación actual del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para países como Venezuela o El Salvador continúa marcada por un limbo migratorio. Este contexto genera repercusiones en la vigencia y renovaciones de licencias de conducir de los beneficiarios, que se rigen bajo la ley Real ID de 2005.

En qué consiste la ley Real ID que otorga licencias de conducir para migrantes con TPS

El Real ID es una normativa federal que establece estándares mínimos de seguridad en la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales, según explica el sitio web de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

El Real ID implementa estándares mínimos de seguridad en la emisión de licencias de conducir Imagen ilustrativa generada con IA

Bajo la normativa oficial, cada estado emite la credencial REAL ID, una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumple con estos estándares federales de verificación de identidad, residencia y estatus legal.

Para que un estado pueda expedir una licencia de conducir reconocida a nivel federal, la Sección 202(c)(2)(B) exige que el solicitante presente evidencia de su estatus en el país.

Además, las tarjetas incorporan características físicas de seguridad para prevenir falsificaciones y tecnología legible por máquina.

La relación del Real ID con los beneficiarios del TPS

La cláusula (vii) de la sección 202 (c) (2) (b) establece que contar con una solicitud pendiente o aprobada de TPS en Estados Unidos constituye una prueba válida de presencia legal para obtener la licencia de conducir.

Los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) pueden obtener una licencia de conducir con el Real ID Imagen generada con IA

No obstante, la normativa aclara que los beneficiarios solo pueden recibir una licencia de conducir o tarjeta de identificación temporal y que la credencial debe indicar en su cara su fecha de expiración.

Asimismo, cuando la designación de TPS es extendida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la licencia no se renueva de forma automática. En ese sentido, el titular debe acudir en persona al DMV y presentar evidencia que demuestre la prórroga de su estatus.

Qué sucede con las personas que se mantienen en un limbo migratorio por el TPS

De suspenderse el TPS para una comunidad, los beneficiarios pierden el amparo legal que impide su remoción de Estados Unidos e implicaría la invalidez automática de los permisos de trabajo (categorías A12 o C19).

En ese contexto, si la designación del beneficio para un país expira o es rescindida por el gobierno federal, las personas afectadas pierden la elegibilidad para mantener o renovar su REAL ID, dado que la fecha de expiración coincide con la vigencia del estatus migratorio otorgado por el gobierno federal.

Por tanto, la tarjeta REAL ID emitida previamente seguirá siendo válida hasta la fecha de vencimiento impresa del carné. Una vez llegada esa fecha, no podrá ser renovada bajo esta modalidad a menos que la persona califique para otro estatus legal, según explicó el National Inmigration Law Center.