El DHS propone eliminar una protección que permite permanecer hasta 60 días en EE.UU. tras perder el empleo

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) presentó una propuesta reglamentaria para eliminar el periodo de gracia discrecional de hasta 60 días otorgado a trabajadores extranjeros no inmigrantes tras la pérdida de su empleo. La iniciativa busca restablecer la exigencia de salida inmediata del país al cesar la relación laboral que originó el estatus migratorio.

Alcance de la propuesta del DHS y la eliminación del periodo de gracia de 60 días

La propuesta contempla la derogación del artículo 8 del Código de Regulaciones Federales sección 214.1(l)(2). Esta norma autoriza desde 2017 una estancia de hasta 60 días a profesionales con visados de empleo que pierden su trabajo antes del vencimiento de su permiso.

El Departamento de Seguridad Nacional propuso una nueva regulación para eliminar el período de gracia de hasta 60 días tras la pérdida de un empleo Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con el documento oficial, la medida incluye a titulares de visas E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 y TN, así como a sus familiares dependientes. Bajo la norma propuesta, el trabajador y sus dependientes deberán abandonar el país al día siguiente del despido salvo que posean otra autorización legal.

El DHS argumenta que la disposición vigente desvincula el estatus legal de la actividad laboral específica aprobada por la ley. En ese marco, sostiene que la eliminación del beneficio facilitará la alineación con la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

No obstante, la agencia abrió un período de comentarios públicos hasta el 10 de noviembre. Una vez que culmine ese período, las autoridades se encargarán de revisar las observaciones recibidas antes de emitir la regla final.

Cómo se aplica la norma del Uscis desde 2017

La administración de la regla de 2016 generó un proceso de verificación para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Entre el año fiscal 2018 y mayo de 2026, la agencia evaluó más de 1,9 millones de solicitudes donde el periodo de gracia resultaba aplicable.

Los oficiales de inmigración debían revisar documentos de nómina, fijar la fecha exacta del cese de labores y determinar la viabilidad discrecional del beneficio. En ese marco, según la norma propuesta, la eliminación de este trámite reducirá las demoras en la gestión de solicitudes y liberará recursos institucionales.

La norma propuesta asegura que la eliminación del beneficio reducirá las demoras en la gestión de solicitudes y liberará recursos institucionales Imagen generada con IA

El DHS estableció esta protección en noviembre de 2016 bajo la reglamentación de la Ley de Competitividad Estadounidense en el Siglo XXI. La norma entró en vigor el 17 de enero de 2017 con el objetivo de otorgar flexibilidad en la transición entre empleadores.

Sin embargo, casi diez años de aplicación, el organismo concluyó que la justificación original no ponderó adecuadamente las cargas operativas. Por ello, el gobierno rectificó su postura y priorizó el cumplimiento del diseño legislativo de las visas de trabajo.

Impacto estimado sobre los trabajadores extranjeros y los empleadores patronales

Los registros oficiales entre los años fiscales 2021 y 2025 indican un promedio anual de 65.752 trabajadores que enfrentaron la finalización o el cambio de su empleo. Dentro de este grupo, el 5,77% logró presentar una nueva petición laboral durante los 60 días de margen.

La categoría H-1B concentra el 99,2% de las personas que recurrieron al periodo de gracia para cambiar de patrocinador. El salario anual mediano de estos profesionales alcanzó los 131 mil dólares en el año fiscal 2025.

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De esta manera, la eliminación de la norma obligará a los profesionales despedidos a buscar trabajo desde el extranjero o gestionar su reingreso legal tras la aprobación de una nueva petición.

En las visas H-1B y O-1, las empresas que despidan a un trabajador mantendrán la obligación legal de pagar el transporte de regreso. Sin la flexibilidad del período de gracia, los empleadores deberán asumir de inmediato ese desembolso.