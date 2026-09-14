El anuncio del DHS para eliminar los 60 días de gracia en algunas visas de trabajo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una propuesta para eliminar el período de gracia discrecional de hasta 60 días en algunas visas. Ese lapso de tiempo puede aplicarse a determinados trabajadores no inmigrantes cuando termina su empleo antes de que venza su período autorizado de estadía.

Visas de trabajo: el DHS quiere eliminar los 60 días de gracia para migrantes

Junto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), el DHS propuso la nueva regla que afectaría a personas con visas de trabajo. Si la propuesta se convierte en regla definitiva, los trabajadores alcanzados se considerarían en incumplimiento de su estatus desde el día siguiente al cese del empleo o actividad que sustentaba su clasificación y deberían abandonar EE.UU. de inmediato, salvo que estén autorizados por otra vía a permanecer legalmente.

La regla emitida por el DHS eliminaría el periodo de gracia de 60 días para los migrantes con visa de trabajo en EE.UU. Imagen ilustrativa generada con IA

El objetivo principal es restaurar el vínculo directo entre el estatus legal y la actividad laboral específica que justificó la entrada del extranjero al país, según el gobierno.

Cuáles visas estarían afectadas por la norma propuesta por el DHS

La medida afectaría tanto a los titulares principales como a sus dependientes en las siguientes clasificaciones de visa de trabajo temporal:

E-1, E-2 y E-3 (comerciantes, inversionistas y profesionales bajo tratados).

(comerciantes, inversionistas y profesionales bajo tratados). H-1B y H-1B1 (trabajadores en ocupaciones especializadas).

(trabajadores en ocupaciones especializadas). L-1 (transferencia intraempresarial de ejecutivos, gerentes o personal especializado).

(transferencia intraempresarial de ejecutivos, gerentes o personal especializado). O-1 (personas con habilidades extraordinarias).

(personas con habilidades extraordinarias). TN (profesionales de Canadá y México bajo el acuerdo comercial USMCA).

De esta manera, algunos de los principales afectados serían los titulares de H-1B, que corresponde a visados ​​de no inmigración que permiten a los empleadores patrocinar a trabajadores cualificados con títulos de licenciatura o superiores.

La norma eliminaría el periodo de gracia de 60 días establecido bajo la administración Obama para los migrantes con visas de trabajo Imagen creada con IA

Quienes pierdan el empleo y no cuenten con otra base legal para permanecer podrían tener que salir de EE.UU. y solicitar posteriormente la readmisión bajo un nuevo estatus de trabajo.

En el caso de los empleadores, las empresas que despiden a trabajadores H-1B u O-1 antes de que termine su período de admisión autorizado ya están obligadas a asumir los costos razonables de su transporte de regreso al país de origen. La obligación no se aplica cuando el trabajador renuncia voluntariamente.

La justificación del gobierno sobre la eliminación de los 60 días de gracia

Al anunciar la propuesta, el DHS sostuvo que la ley vincula el estatus legal únicamente al desempeño continuo del trabajo autorizado con el empleador patrocinador. Según la agencia, la regla de 2016 que creó el período de gracia “desconectaba el estatus migratorio” de esta base legal.

La regla que creó el período de gracia fue publicada durante la administración de Barack Obama el 18 de noviembre de 2016 y entró en vigor el 17 de enero de 2017, tres días antes de la primera investidura de Donald Trump.

“El DHS considera que restablecer la expectativa de que los extranjeros abandonen los EE.UU. al cesar el empleo o la actividad en la que se basaba su estatus promovería mejor la integridad del programa y sería más coherente con el propósito legal”, señala en el texto.

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El Uscis afirmó también que la evaluación caso por caso sobre las fechas de cese de empleo y las circunstancias particulares para acortar o denegar la gracia representaban una alta complejidad procesal. Según el DHS, desde el inicio del año fiscal 2018 hasta el 20 de mayo de 2026, USCIS recibió más de 1,9 millones de peticiones y solicitudes en las que potencialmente tuvo que evaluar si correspondía aplicar el período de gracia.

Asimismo, el gobierno remarcó que la propuesta busca regresar al régimen vigente antes de 2017, bajo el cual el cese del empleo conllevaba la pérdida inmediata del estatus.

Tras su publicación oficial el 11 de septiembre, la propuesta quedó abierta a comentarios públicos hasta el 10 de noviembre de 2026. Una vez finalizado ese período, el DHS deberá evaluar las observaciones recibidas antes de decidir sobre la emisión de una regla definitiva.