Noticias del Uscis hoy: el DHS podría cambiar los periodos de gracia para migrantes con visa de trabajo

El panorama para los trabajadores extranjeros con visas H-1B podría cambiar si el gobierno de Estados Unidos avanza con una propuesta que busca eliminar el actual período de gracia de hasta 60 días después de la pérdida de un empleo. La iniciativa todavía no está vigente y el texto de la norma aún no fue publicado oficialmente.

El DHS avanza con una propuesta para eliminar el período de gracia de 60 días

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ( DHS , por sus siglas en inglés) se prepara para proponer una regulación que eliminaría el período de gracia de hasta 60 días .

de Estados Unidos ( , por sus siglas en inglés) se prepara para que el de hasta . Actualmente, los titulares de una visa de trabajo H-1B y determinados trabajadores con visas de no inmigrante tienen este tiempo para permanecer en EE.UU. cuando su relación laboral termina antes de la fecha de vencimiento de su autorización.

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De acuerdo con la información publicada por HR Dive, la propuesta fue enviada el 6 de agosto de 2026 a la Oficina de Administración y Presupuesto para su revisión, pero todavía no apareció en el Federal Register.

Por el momento, por lo tanto, no existe un cambio efectivo en las reglas. El período de gracia de 60 días continúa vigente y los trabajadores que pierden su empleo todavía pueden utilizarlo, siempre dentro de los límites establecidos por su autorización de permanencia.

La eliminación de este margen podría tener consecuencias para quienes pierdan su puesto de manera inesperada. Según la información citada por HR Dive, si desapareciera el beneficio, los titulares de H-1B que queden desempleados podrían verse obligados a abandonar Estados Unidos inmediatamente.

La abogada Maxine Bayley, socia de Duane Morris especializada en inmigración, advirtió que para las compañías sería “realmente difícil” operar sin ese margen temporal. Entre las dificultades figuran los plazos necesarios para completar los trámites de una nueva contratación H-1B.

Visa H-1B en EE.UU.: qué podría cambiar para los trabajadores que pierdan su empleo

Actualmente, el período de gracia permite que un trabajador H-1B permanezca en Estados Unidos durante un máximo de 60 días después de finalizar su empleo, siempre que ese marco no se extienda más allá de su período de permanencia autorizado.

Manifest Law, en una actualización publicada el 13 de agosto de 2026, explica que el período comienza el último día de trabajo, incluso cuando la persona recibe una indemnización o permanece bajo una modalidad de licencia o “garden leave”.

La iniciativa fue enviada a revisión presupuestaria el 6 de agosto de 2026, por lo que todavía no está vigente ni publicada en el Federal Register Imagen ilustrativa generada con IA (Magnific)

También señala que el plazo termina antes si la autorización de permanencia vence antes de que transcurran los 60 días.

Por ejemplo, si una persona pierde su empleo y su período de permanencia autorizado vence 25 días después, no dispondrá de 60 días completos: el margen será el primero. Por esa razón, el registro Form I-94 resulta fundamental para determinar hasta cuándo puede permanecer legalmente en EE.UU.

Durante el período actualmente vigente, existen distintas alternativas para un trabajador que pierde su puesto. Entre ellas se encuentran:

Buscar un nuevo empleador que presente una petición H-1B antes de que finalice el período disponible.

Solicitar un cambio hacia otro estatus migratorio para el que reúna los requisitos.

Avanzar con un ajuste de estatus cuando la persona se encuentre dentro de un proceso de residencia permanente y cumpla las condiciones necesarias.

Abandonar Estados Unidos antes de que termine el período autorizado, cuando no exista otra alternativa viable.

H-1B: por qué el período de gracia de 60 días no está garantizado

Aunque la regla vigente contempla hasta 60 días, Manifest Law destaca que el beneficio tiene carácter discrecional. El DHS puede acortar o incluso eliminar el período de gracia en determinadas circunstancias, por lo que los trabajadores no deberían interpretar los 60 días como una garantía absoluta de permanencia.

La publicación también diferencia este mecanismo de otro período de hasta diez días relacionado con la vigencia de la visa.

Los titulares de H-1B pueden contar con hasta ese margen antes del comienzo de la vigencia y hasta diez días después de su finalización para determinadas actividades vinculadas con su permanencia o salida del país norteamericano, aunque ese período no permite trabajar.

Visa H-1B: qué consecuencias puede tener superar el período de permanencia autorizado

La situación puede volverse más compleja si una persona permanece en Estados Unidos después de que finaliza su período autorizado sin haber presentado a tiempo una solicitud válida o sin contar con otra base legal para permanecer.

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Manifest Law advierte que esto puede derivar en acumulación de presencia ilegal y tener consecuencias para futuras entradas al país norteamericano.

La publicación señala que una acumulación de entre 180 días y un año de presencia ilegal puede derivar en una prohibición de reingreso de tres años.

También existe el riesgo de recibir un Notice to Appear, conocido como NTA, que constituye el documento formal mediante el cual el DHS inicia un procedimiento de remoción.

Manifest Law recogió la advertencia de Henry Lindpere, abogado senior de inmigración, quien señaló que su firma observó casos de personas con I-94 vencidos que recibieron NTAs mientras todavía se encontraban dentro de lo que consideraban su período de gracia.

Lindpere recomendó actuar rápidamente después de una desvinculación laboral y señaló: “Recomendaría que las personas presenten una transferencia H-1B o un cambio a otro estatus lo antes posible después de un despido”.