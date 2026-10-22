La regla final del DHS para inmigrantes con EAD y los 540 días que inhabilita el Seguro Social de trabajadores

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) oficializó la eliminación de las extensiones automáticas de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) para determinados inmigrantes que solicitan renovar sus permisos de trabajo. La disposición, que entró en vigor el 14 de octubre, convierte en definitiva una medida provisional anunciada el 30 de octubre de 2025.

Qué cambia con la nueva norma del DHS sobre los permisos de trabajo

El cambio afecta a quienes presentaron sus solicitudes de renovación a partir del 30 de octubre de 2025. Bajo el sistema anterior, determinados trabajadores podían continuar empleados hasta 540 días después del vencimiento de su tarjeta mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) resolvía el trámite.

Según el DHS, el propósito de esta normativa es priorizar la seguridad al asegurar que las autoridades realicen una verificación y evaluación exhaustiva de los solicitantes Imagen ilustrativa generada con IA

Con la nueva normativa, esa protección deja de aplicarse a las renovaciones comprendidas en la regla. En cambio, quienes presentaron sus solicitudes antes del 30 de octubre de 2025 conservan, si reúnen los requisitos correspondientes, la extensión automática que les permitía mantener su autorización laboral durante el procesamiento.

Las modificaciones implementadas por el DHS no eliminan las prórrogas que cuentan con una base legal independiente, como ciertas extensiones vinculadas al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Qué pasa si vence el EAD antes de que el Uscis apruebe la renovación

La principal consecuencia para los trabajadores afectados es que pueden quedarse sin autorización para trabajar si su EAD caduca antes de que el Uscis apruebe la renovación y no disponen de otra extensión válida.

La presentación de la solicitud, por sí sola, ya no garantiza la continuidad del empleo mediante la antigua prórroga de 540 días.

Esta situación también tiene consecuencias para las empresas. Los empleadores deben verificar que sus trabajadores mantengan la autorización correspondiente y, cuando no exista documentación válida que permita continuar con la relación laboral, deben suspender el empleo hasta que se regularice la situación o darlo por terminado, según corresponda.

El abogado de inmigración Álex Gálvez explicó que el vencimiento del documento puede impedir que una persona continúe con su trabajo de manera legal. También advirtió que la interrupción de la autorización puede afectar la utilización del número de Seguro Social para los controles de elegibilidad laboral.

“Esos 540 días se desaparecen y, si no tienes el permiso, no eres elegible para trabajar y el Seguro Social queda inactivo”, señaló en una entrevista con Univision.

Los retrasos en Uscis aumentan el riesgo de interrupciones del EAD

La normativa recomienda a los inmigrantes planificar la renovación con anticipación. En general, las solicitudes pueden presentarse hasta 180 días antes de la fecha de vencimiento del permiso, aunque el tiempo de procesamiento depende de cada categoría y del estado del expediente.

El DHS eliminó las extensiones automáticas de los permisos EAD para los inmigrantes que presenten sus solicitudes a partir del 30 de octubre de 2025 Fotomontaje realizado con IA

Sin embargo, Gálvez señaló a Univision que los retrasos administrativos dificultan esa planificación. Según las cifras que citó, unas 432.000 solicitudes de renovación permanecían pendientes durante más de seis meses y alrededor de 91.000 acumulaban más de un año de espera.

Además, para los trámites presentados desde el 30 de octubre de 2025, el comprobante de recepción del formulario I-797C no sustituye la autorización de empleo ni permite, junto con una tarjeta vencida, recurrir a la extensión automática eliminada por la regla.

Qué pasa con el TPS y las extensiones especiales del EAD

Los beneficiarios del TPS no quedan sujetos a la eliminación general en los mismos términos que otras categorías de trabajadores.

Las extensiones de sus documentos laborales pueden depender de disposiciones legales específicas y de avisos publicados por el DHS en el Registro Federal.

Por eso, una extensión asociada al TPS puede continuar vigente si así lo establece el aviso correspondiente.

La regla final no suprime ese mecanismo independiente, aunque la duración de los permisos de trabajo concedidos bajo el programa temporal está sujeta a los límites establecidos por la legislación aplicable.