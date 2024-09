El extraño caso del influencer venezolano que alentaba a inmigrantes a ocupar casas, pero que EE.UU. no logra deportar

Un juez de inmigración en Ohio ordenó el pasado 9 de septiembre la deportación de Estados Unidos de Leonel Moreno, un ciudadano venezolano de 27 años que ganó notoriedad en redes sociales por sus polémicos videos en los que alentaba a migrantes indocumentados a ocupar viviendas en EE.UU.

Moreno comenzó a hacerse conocido en plataformas como TikTok e Instagram, donde acumulaba más de 500 mil de seguidores. Sus videos causaron controversia al brindar consejos de cómo los inmigrantes ilegales podían aprovecharse de ciertas leyes en Estados Unidos para ocupar viviendas vacías. En internet también presumía de tener grandes sumas de dinero y ayudas que, según afirmaba, recibía del gobierno estadounidense.

¿Quién es Leonel Moreno, el influencer venezolano que puede ser deportado?

De acuerdo con The New York Post, el influencer ingresó a EE.UU. a través de Eagle Pass, Texas, en abril de 2022. En ese momento, fue registrado bajo el programa Alternatives to Detention (ATD) de la Patrulla Fronteriza, lo que le permitió continuar su estancia en Estados Unidos bajo ciertas condiciones mientras se tramitaba su caso migratorio. Sin embargo, no cumplió con los requisitos de presentación ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que llevó a su arresto en marzo de 2024 en Columbus, Ohio.

El influencer incitaba a ocupar casas en redes sociales

Uno de los factores que provocaron la atención de las autoridades hacia Leonel Moreno fue el contenido de sus publicaciones en redes sociales. En uno de sus videos más virales, afirmó que en Estados Unidos existía una ley que permitía a los inmigrantes tomar posesión de casas abandonadas si nadie las reclamaba, lo cual fue ampliamente criticado y desmentido. “Hay una ley que dice que, si una casa no está habitada, podemos apoderarnos de ella”, aseguró.

Además, en sus publicaciones, Moreno se burlaba de las personas que trabajaban largas jornadas y aseguró que él ganaba más dinero sin apenas esfuerzo. Según explicaba, recibía hasta 1000 dólares diarios por sus actividades en redes sociales. “No crucé el Río Grande para trabajar como un esclavo”, se vanagloriaba. También sostuvo que su familia obtenía ayudas gubernamentales de 350 dólares semanales.

Las consecuencias legales que enfrenta Leonel Moreno

Moreno fue detenido en marzo de 2024 y, en septiembre del mismo año, un juez de inmigración emitió una orden de deportación en su contra. No obstante, la expulsión enfrenta obstáculos debido a la actual situación diplomática entre Estados Unidos y Venezuela.

Según informó The Wall Street Journal, el gobierno de Nicolás Maduro dejó de aceptar vuelos con migrantes deportados desde EE.UU. y México, como una forma de respuesta a las sanciones económicas impuestas por Washington. Esto complicaría el proceso de deportación de ciudadanos venezolanos, incluido el caso del influencer Leonel Moreno.

Leonel Moreno ha utilizado tanto sus redes sociales como los medios de comunicación para criticar su detención y alegó ser víctima de una persecución injusta. En una entrevista con The New York Post, el creador de contenidos declaró que huyó de Venezuela para escapar de la persecución política, pero que ahora sentía que estaba enfrentando una situación similar en el país norteamericano. “Todo lo que dicen de mí en los medios es desinformación. Me están difamando”, afirmó desde su celda en la cárcel del condado de Geauga en Ohio.

Según fuentes de Seguridad Nacional citadas por el medio local, Moreno habría sido sargento de la Dirección de Inteligencia Militar en Venezuela. Por su parte, él negó esa versión, aunque admitió que fue un miembro raso de las fuerzas armadas de su país. Esta relación con el régimen venezolano ha levantado sospechas sobre su estancia en EE.UU. y las verdaderas intenciones detrás de sus actividades en redes sociales.

A pesar de la orden de deportación, su destino sigue siendo incierto debido a las dificultades para proceder con las expulsiones de migrantes venezolanos. Sin vuelos comerciales directos entre ambos países y con Venezuela que rechaza los envíos de deportados, es posible que Moreno permanezca en Estados Unidos por un tiempo prolongado.

