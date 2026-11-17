El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo al venezolano Jorge Linares en Texas, según confirmaron el exdeportista y sus abogados. El excampeón mundial informó en sus redes sociales el domingo 15 de noviembre de 2026 que había sido retenido en El Paso. Los motivos del arresto no fueron precisados por Gilberto Jesús Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que confirmó el caso.

Qué se sabe de la detención de Jorge Linares en El Paso, Texas

El bufete Wilner & O’Reilly, que representa a Linares, sostuvo que el venezolano se encuentra legalmente en Estados Unidos y que cooperó plenamente con las autoridades, consignó DW.

y que cooperó plenamente con las autoridades, consignó DW. Los abogados indicaron que trabajan de manera estrecha con el ICE y con el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés) para resolver la situación lo antes posible. También manifestaron confianza en la posición legal de su representado.

de manera estrecha y con el Departamento de Seguridad Nacional ( , por sus siglas en inglés) para resolver la situación lo antes posible. También manifestaron confianza en la posición legal de su representado. La defensa señaló que los procesos migratorios siguen procedimientos establecidos y requieren tiempo. Además, pidió paciencia a los seguidores del exboxeador, a la prensa y al público mientras avanza el trámite.

La defensa señaló que los procesos migratorios siguen procedimientos establecidos y requieren tiempo Instagram: @jorgelinares

Detención en Texas

Según publicó ESPN Deportes, Gilberto Jesús Mendoza , presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), confirmó que Linares estaba bajo custodia migratoria y que abogados especializados atendían su situación. El dirigente no detalló las circunstancias del arresto.

, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y que abogados especializados atendían su situación. El dirigente no detalló las circunstancias del arresto. Mendoza afirmó que mantiene contacto constante con la familia del venezolano y expresó su respaldo al excampeón. Su intervención ratificó el mensaje que Linares había difundido previamente en la red social X sobre su retención en El Paso, y que luego borró.

previamente en la red social X sobre su retención en El Paso, y que luego De acuerdo con DW, Linares intentaba tomar un vuelo de regreso desde Texas después de participar en un evento deportivo. El entrenador Freddie Roach había publicado ese fin de semana una fotografía junto a él en El Paso.

I can confirm that my friend Jorge Linares, former WBA world champion, is in ICE custody. Immigration attorneys are handling his case, and I am in constant contact with his family.



As WBA President, I will always support our champions, in and out of the ring. Stay strong, Jorge.… — Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) November 16, 2026

Quién es Jorge Linares, deportista venezolano y extricampeón mundial de boxeo

Nacido en Barinas, Venezuela , Linares tiene 41 años y es conocido como “ el Niño de Oro” . Desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en Japón y conquistó campeonatos mundiales en tres categorías: pluma, superpluma y ligero.

, Linares tiene y es conocido como “ . Desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en Japón y conquistó en tres categorías: pluma, superpluma y ligero. Su primer título mundial llegó en 2007, en peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Después obtuvo los cinturones superpluma y ligero. Se retiró en octubre de 2023, tras perder ante el británico Jack Catterall en Liverpool, con un registro de 47 victorias —29 por nocaut— y nueve derrotas.

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